El puerto de Algeciras mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas por la borrasca

Imagen de camiones parados en el puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca ‘Joseph’ este martes. ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha informado que mantiene este miércoles 28 de enero cerrado el acceso de camiones a sus instalaciones al estar ya completas las áreas de estacionamiento del puerto. Además, siguen canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y también desde Tarifa a consecuencia del temporal en el Estrecho por la borrasca 'Kristin'.

Según la APBA, en torno a 2.800 camiones se encontraban ya este martes en el puerto de Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto, por lo que los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder al recinto portuario.

Además, las áreas de servicio cercanas al puerto de Algeciras también están completas, recomendándose desde esta institución que los transportistas paren en otras áreas situadas fuera de la provincia de Cádiz.

El cierre a camiones se va a mantener durante la jornada del miércoles debido a la situación meteorológica, con fuerte viento y mal estado de la mar, lo que también ha provocado que las terminales de contenedores sigan sin actividad y los ferries de las líneas del Estrecho no operen.

Respecto a esto último, tanto el puerto de Algeciras como el de Tarifa mantienen canceladas todas las salidas previstas para este miércoles hacia Tánger y Ceuta, tal y como ya pasó ayer martes.