El Puerto (Cádiz) aprueba un nuevo contrato integral de grúa 24 horas y de balizamiento con refuerzo en grandes eventos

Una grúa municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Seguridad, ha aprobado un nuevo pliego técnico para la contratación del servicio de retirada de vehículos por grúa y de balizamiento urbano con refuerzo durante los grandes eventos que acoja esta localidad de la costa de Cádiz.

El contrato, estructurado en dos lotes, permitirá garantizar un servicio permanente de grúa activo las 24 horas del día durante todo el año, reforzado especialmente en periodos de alta demanda, como Semana Santa, la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino, el Campeonato Mundial de Motociclismo o la temporada estival, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además de la retirada de vehículos, el servicio contempla actuaciones clave como la señalización de eventos, la instalación de vallado, el traslado de elementos urbanos y la gestión de incidencias en la vía pública, todo ello bajo la coordinación directa de la Policía Local.

En paralelo, el segundo lote del contrato aborda el balizamiento integral de grandes eventos, incluyendo la instalación de cientos de elementos de seguridad como barreras, señalización vertical, delimitadores de carril y sistemas reductores de velocidad. Estas actuaciones permitirán ordenar el tráfico, mejorar la seguridad de peatones y garantizar el correcto desarrollo de eventos de gran afluencia, como ha indicado el Ayuntamiento.

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha subrayado que este contrato permite mejorar la coordinación operativa de la Policía Local y reforzar la seguridad en la vía pública, "especialmente en momentos de gran afluencia, donde es clave contar con medios adecuados y una planificación rigurosa".

Asimismo, ha subrayado que desde el Ayuntamiento se apuesta por un modelo "moderno y eficaz" que refuerza la gestión diaria del tráfico y la organización de grandes eventos, ofreciendo "un mejor servicio a la ciudadanía y a quienes nos visitan".

El contrato contempla además "exigentes requisitos técnicos y humanos", incluyendo vehículos especializados, equipamiento avanzado y personal cualificado, garantizando así un servicio ágil, seguro y adaptado a las necesidades del municipio.