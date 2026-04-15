Quirónsalud Algeciras pone una consulta monográfica para tratar problemas de inestabilidad, mareos y vértigo

Consulta monográfica en la que tratar problemas de inestabilidad, mareos y vértigos en Quirónsalud Algeciras. - QUIRÓNSALUD

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Centro Médico Quirónsalud Algeciras ha señalado que acaba de poner en marcha en su Unidad de Otorrinolaringología una consulta monográfica en la que tratar problemas de inestabilidad, mareos y vértigos, contando para ello con un sistema de última generación denominado V-Hit (Test de Impulso Encefálico guiado por Vídeo) que lo convierte en "el único centro, tanto público como privado del Campo de Gibraltar, que pone esta tecnología al alcance del paciente".

En una nota, el centro ha recordado que los problemas de inestabilidad, mareos y vértigos pueden limitar tremendamente la vida diaria y a menudo tienen difícil explicación médica.

Por su parte, el doctor especialista de la Unidad de Otorrinolaringología del Centro Médico Quirónsalud Algeciras, Diego Rodríguez Contreras, ha señalado que el oído además de cumplir su función auditiva "es el principal núcleo de control de la estabilidad corporal".

En este sentido, ha recordado que el oído interno consta de dos partes, "la meramente auditiva y la parte vestibular, con una serie de receptores que envían señales al cerebro y que controlan mediante unos actos reflejos complejos con movimientos oculares". "En base a cómo sean estos movimientos, sabremos si estamos o no ante una posible patología que afecte a nuestro equilibrio o estabilidad", ha añadido.

Por ello, el Centro Médico Quirónsalud Algeciras ha puesto en marcha en su Unidad de Otorrinolaringología una consulta monográfica en la que tratar problemas de inestabilidad, mareos y vértigos. "Mediante esta prueba diagnóstica otoneurológica podemos evaluar, de forma rápida y no invasiva, el funcionamiento de los canales semicirculares del oído interno (sistema vestibular)", ha indicado Rodríguez Contreras, que ha explicado que mediante unas gafas con cámaras de alta velocidad puede registrar el reflejo vestíbulo-ocular (VOR) durante movimientos rápidos de cabeza, siendo clave para diagnosticar mareos, vértigos y desequilibrios.

Así, durante esta prueba, que dura menos de diez minutos, el paciente se sienta y mira hacia un punto fijo mientras el facultativo realiza movimientos cefálicos rápidos y aleatorios hacia la derecha o izquierda. Por su parte, las gafas con cámara registran el movimiento de los ojos y un giroscopio mide la velocidad de la cabeza, calculando la ganancia (relación entre el movimiento ocular y cefálico).

El doctor Rodríguez ha explicado que este sistema "da las nociones sobre cómo está funcionando el sistema vestibular y detecta los movimientos oculares reflejos, tanto si son normales como si son patológicos, y da una serie de gráficas y datos que explican que haya pacientes con cuadros de inestabilidad, de vértigo repetitivos, de sensaciones que en su día a día se ven alterados".

La prueba permite detectar patologías como hipofunción vestibular unilateral o bilateral --neuritis vestibular, enfermedad de Menière--, así como diferenciar vértigos periféricos de los centrales. Una vez identificado el problema que causa la inestabilidad, mareo o vértigo, "si hay patología tratable en el acto se intentará tratar, en caso contrario se hará un seguimiento y control y, si hace falta rehabilitación hay muchos cuadros de inestabilidad para los que su tratamiento finalmente es la rehabilitación vestibular".