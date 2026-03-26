Quirónsalud Campo de Gibraltar incorpora la cirugía refractiva láser para el tratamiento personalizado de la vista

Nueva unidad de cirugía refractiva láser del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. - QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en la localidad gaditana de Los Barrios, ha ampliado su cartera de servicios con la puesta en marcha de una nueva unidad de cirugía refractiva láser, un avance técnico que permite corregir de forma personalizada los defectos de graduación más comunes.

El objetivo de esta unidad es corregir los defectos de enfoque del ojo, permitiendo que la luz se proyecte con nitidez directamente sobre la retina sin necesidad de mediadores externos, como ha explicado Quirónsalud en una nota.

La unidad trabaja el concepto de personalización absoluta. Así, antes de la intervención se emplean sistemas de diagnóstico que permiten mapear la arquitectura corneal con una resolución microscópica. Esta información se traduce en un tratamiento a medida, donde el láser actúa como un escultor de luz, remodelando la superficie ocular con más exactitud que los métodos tradicionales.

Al ser un procedimiento que no requiere realizar cortes profundos en el tejido ocular, preservan la integridad natural del ojo. Es por eso que es la opción predilecta para personas con un estilo de vida activo o deportistas, ya que se garantiza una visión "libre y estable" bajo los protocolos de seguridad que solo un entorno hospitalario puede certificar.

El doctor Alí Nowrouzi, especialista del servicio de Oftalmología en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, ha explicado que las personas con problemas de visión optan a menudo por el uso de lentes de contacto, que pueden resultar efectivas, pero cuyo uso requiere "una correcta higiene y hábitos adecuados para evitar complicaciones oculares". De otro modo, pueden presentarse infecciones corneales, queratitis, irritación ocular y complicaciones inflamatorias que pueden comprometer la visión "si no se tratan a tiempo", todo ello sin olvidar la sequedad ocular.

"En algunos pacientes, la sequedad ocular crónica puede hacer que el uso de lentes de contacto resulte cada vez más incómodo o incluso imposible, generando episodios recurrentes de ojo rojo e irritación", ha señalado el facultativo.

Para los pacientes que presentan intolerancia a las lentes de contacto o que buscan una solución definitiva, la cirugía refractiva con láser de última generación representa "una alternativa segura y eficaz" para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo e incluso presbicia, como ha manifestado el doctor Alí Nowrouzi.

La cirugía láser actual permite ofrecer una calidad visual "muy elevada, en muchos casos superior a la obtenida con gafas o lentes de contacto".

En ese sentido, se ha indicado que cada paciente tiene necesidades distintas. Para aquellos cuya graduación es muy elevada o cuya córnea no es apta para el láser, la Unidad de Oftalmología ofrece la Cirugía con Lentes ICL.

Estas lentes de alta gama se implantan de forma reversible y ofrecen una calidad visual en alta definición, siendo una de las soluciones más sofisticadas de la oftalmología moderna. Asimismo, abordan la presbicia (vista cansada) mediante el implante de lentes intraoculares premium se restaura la visión en todas las distancias.

Esto permite que el paciente recupere la agudeza visual de su juventud, eliminando la dependencia de las gafas de lectura para el uso de dispositivos digitales o la conducción, e integrándose perfectamente en la dinámica de una vida social y profesional activa, ha asegurado Quirónsalud.