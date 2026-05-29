Quitan la estrella a Juan Carlos Aragón en la puerta del Teatro Falla de Cádiz tras retirar honores al autor de Carnaval

Puerta del Gran Teatro Falla con las marcas de donde iba a despatarse una estrella en homenaje a Juan Carlos Aragón. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

Operarios del Ayuntamiento de Cádiz han quitado en la mañana de este viernes 29 de mayo la estrella que iba a descubrirse en homenaje a Juan Carlos Aragón en la puerta del Gran Teatro Falla el pasado domingo después de que este mismo jueves el pleno municipal acordase retirar todos los honores al autor de Carnaval, entre ellos, este reconocimiento.

La estrella había sido colocada para el reconocimiento que iba a tener lugar el pasado domingo, aunque permanecía tapada para ser descubierta durante ese acto de homenaje. Así ha estado hasta que hoy ha sido eliminada de la solería que preside la puerta principal del teatro gaditano.

La medida es la primera que se pone en marcha tras el acuerdo unánime de la corporación municipal de retira todos los honores a Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia firme por malos tratos a su ex pareja, que motivó la paralización del homenaje.

Ahora queda pendiente que se materialice la petición de que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a llamarse por el nombre de Adela del Moral, destacada corista gaditana que además fue profesora durante varias décadas en ese mismo centro y directora del mismo durante más de diez años, circunstancias que avalarían el cambio.

En el pleno de este jueves, desde el grupo del PP, que gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz, defendían la respuesta llevada a cabo tras tener acceso a la sentencia de la ex pareja de Aragón, en la que se le condenaba por malos tratos, y reprochaban al anterior ejecutivo local de Adelante Cádiz, dirigido por el anterior alcalde José María González, el haber "tapado" estos hechos, que tanto la víctima como una ex concejal de este grupo han asegurado que conocían.

García destacaba en el pleno que su gobierno "reaccionó poniendo la defensa de la víctima por encima de cualquier otro asunto" en cuanto supieron todo esto, cuestionando que "haya personas que, ante la misma situación, despreciaran a la víctima, la anularan y quisieran taparla".

David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, heredera de Adelante Cádiz, negaba también en el pleno haber tenido conocimiento de esta sentencia "hasta el sábado", cuando ya se había anunciado la suspensión del homenaje al autor, y reconocía que la ciudad "tiene una herida abierta" y que "los errores se han reconocido" por lo menos desde su partido.

Su compañera de grupo, Lorena Garrón, aseveraba que "el único culpable es el agresor", evitando entrar en la crítica manifestaba desde el PP, y señalando que la responsabilidad es "de todos", incluyendo ahí a la sociedad, las administraciones por "no haber sido capaces de escuchar los rumores que había en la ciudad y no poder frenar el sufrimiento de tantas y tantas mujeres".