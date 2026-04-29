Renfe mantiene un servicio alternativo en autobús para un tramo del tren Madrid-Algeciras

Archivo - Modelo del tren Alvia de la serie 730. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Renfe ha informado que mantiene el plan alternativo de transporte de AVE y autobús para los dos servicios diarios del Alvia Madrid-Algeciras con motivo de los trabajos de Adif en la infraestructura, tanto para la reparación de los daños causados por los temporales, como para renovación del tramo San Pablo-Almoraima.

De esta manera, los viajeros con origen o destino San Roque-La Línea y Algeciras, en la provincia de Cádiz, realizarán en autobús el trayecto Málaga-Algeciras, en ambos sentidos, mientras que los viajeros con origen o destino Ronda (Málaga) realizarán en autobús el trayecto entre Antequera Santa Ana y Ronda, en ambos sentidos.

La compañía ha indicado que estos servicios se establecen con motivo de la recuperación de la normalidad en la circulación tras las incidencias ocasionadas por el temporal en la línea de Alta Velocidad de Málaga.

Según Renfe, tiene como "prioridad" la atención al viajero y garantizar la movilidad durante todo el periodo de afectación de obras, habilitando un servicio alternativo de transporte por carretera, que se mantendrán hasta la finalización de los trabajos en la vía.

Los horarios desde el 1 de mayo serán los siguientes: Salida de Madrid a las 08,30 horas, y salida de Algeciras a las 16,03 horas. Excepcionalmente, el jueves 30 de abril los viajeros con destino Algeciras y estaciones intermedias del recorrido viajarán en el AVE con salida de Madrid a las 9,50 horas. En sentido inverso, el autobús desde Algeciras tendrá salida a las 16,03 horas.

Como medida de postventa, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste para los clientes de los billetes afectados.