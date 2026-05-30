Rescatados 33 migrantes en el Estrecho (Cádiz) llegados en una embarcación

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SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil ha identificado a 33 personas de origen subsahariano llegadas en una embarcación en la zona de El Estrecho (Cádiz).

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, sobre las 13,55 horas, el buque Gas Xanadú se puso en contacto con el Centro de Salvamento Marítimo en Tarifa (Cádiz) e informa que ha avistado a una embarcación con 30 personas aproximadamente.

Acto seguido, los controladores marítimos movilizan a la embarcación de rescate --la Salvamar ENIF-- y, en paralelo, instruyen al buque no no pierda de vista a la patera.

Posteriormente, sobre las 17,30 horas, la Unidad de Salvamento Marítimo confirma que ha rescatado a 33 personas, de los cuales 30 son varones, dos menores y una mujer, al tiempo que han asegurado que van a Cádiz.