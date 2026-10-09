Rescatan a un senderista inmovilizado en la pared de una montaña de la Sierra de Caillo (Cádiz) a 40 metros de altura

Imagen del rescate de un senderista en una pared de la Sierra del Caíllo en Villaluenga del Rosario (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado a un senderista enroscado a unos 40 metros de altura en mitad de una montaña con fuerte desnivel de la Sierra de Caíllo, en la localidad de Villaluenga del Rosario.

En un comunicado, se ha informado de que fueron los agentes de la Guardia Civil del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) de Ubrique los que este pasado jueves se desplazaron a la zona tras recibir el aviso de este senderista atrapado.

Según se ha relatado, el auxiliado se encontraba dando un paseo por un sendero y decidió acortar camino para llegar al pueblo colina abajo. Así, fue desdenciendo montaña abajo hasta que el trayecto se hizo intransitable por las rocas y la orografía del terreno, quedando atrapado sin llevar la ropa ni el calzado adecuado para ello.

Inmediatamente, se activó al Greim con base en Ubrique, iniciándose el rescate accediendo al lugar escalando hasta la altura del auxiliado y colocando seguros flotantes intermedios. También se montó un punto de anclaje por encima de la misma.

El rescatador descendió hasta la víctima dotándole de arnés y anclándola al propio agente. Tras esto se procedió al descenso del senderista y el agente, sobre una altura aproximada de 40 metros hasta el suelo.

Posteriormente, se acompañó a pie a esta persona hasta su vehículo, colaborando en el acompañamiento efectivos de Bomberos y de la Policía Local de Villaluenga, para que continuase por sus propios medios.