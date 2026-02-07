San Martín del Tesorillo (Cádiz) pone en preaviso de desalojo a sus vecinos por posible crecida de ríos

Imagen de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo. A 5 de febrero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, ha puesto a sus vecinos en preaviso de desalojo ante una posible crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro que se esperan, acompañado de las lluvias que se esperan a lo largo de la jornada del sábado.

De esta manera lo ha informado en Ayuntamiento en un comunicado, señalando que si se produjera esta evacuación, los vecinos de las zonas afectadas se desplazarían al colegio de Secadero, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue con 200 camas y todos los recursos necesarios para su atención.

Se espera que puedan caer hasta 100 l/m2 en la zona, aunque los embalses, se ha apuntado, "tienen capacidad suficiente y los ríos se mantienen en niveles amarillo y naranja, controlados", aunque reiterando que "si en algún momento" el caudal del río "pudiera suponer riesgo para la población", se activaría este desalojo preventivo.

Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil avisarían personalmente en los domicilios si fuera necesario para iniciar con tiempo esta evacuación en las zonas de incidencia.

Desde el Ayuntamiento se ha aclarado que es una medida "preventiva" y que no se busca "crear alarma" sino "estar preparados", asegurando que "actualmente la situación es de calma".

Además, se ha informado que cuentan con "provisiones suficientes gracias a la enorme solidaridad recibida" de municipios vecinos, una ayuda que han agradecido desde este municipio de la provincia de Cádiz, que está sufriendo también las consecuencias de la borrasca con carreteras de acceso cortadas durante varios días, que ya han sido reabiertas, así como incidencias en la red eléctrica y de internet.

A este respecto, se ha apuntado que los operarios de Endesa y de internet y telefonía móvil van a revisar la potencia de las antenas y trabajar en el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas que aún lo necesitan. Así, los equipos ya se encuentran coordinados sobre el terreno para recuperar la electricidad y las comunicaciones "lo antes posible".

Además, un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal médico se encuentra desplazado en el municipio, y se cuenta con grupos generadores por si hubiera cortes de suministro y un helicóptero disponible ante cualquier emergencia.