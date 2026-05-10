Sánchez: El Gobierno "está haciendo lo que debe" en la crisis del hantavirus "con rigor, transparencia y lealtad"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en La Línea de la Concepción (Cádiz). - NONO RICO/EUROPA PRESS

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que el Ejecutivo que dirige "está haciendo lo que debe" en relación con la crisis del crucero 'MV Hondius', en el que se han detectado casos de hantavirus y que desde las 6,30 horas de la mañana se encuentra fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife), y ha añadido que está actuando "con rigor científico y técnico, transparencia y lealtad".

Así lo ha manifestado el también secretario general del PSOE en el transcurso de su intervención en un mitin de la campaña electoral andaluza que ha compartido este domingo con la líder del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea con un aforo de unas 1.200 personas.

Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención para reivindicar la utilidad de la política para "solucionar los problemas de la gente de a pie, de la mayoría", y en ese punto ha aludido al caso de dicho crucero, para subrayar que la operativa vinculada al desembarco de los pasajeros está "ya desplegada para hacer frente a esta emergencia sanitaria".

El presidente ha defendido que el Gobierno está actuando siguiendo peticiones de "la Organización Mundial de la Salud (OMS)", que "coordina" este operativo, y del Centro de Emergencias Epidemiológicas de la Unión Europea.

Pedro Sánchez ha añadido que el Gobierno de España "tiene que hacer tres cosas", empezando por "garantizar y proteger la salud pública de los canarios", a quienes ha querido agradecer "su solidaridad", y "también la salud pública de aquellos ciudadanos españoles que están en el crucero", así como "ayudar al resto de países europeos que tienen ciudadanos en ese crucero", ha continuado.

"El Gobierno de España está haciendo lo que debe hacer", con "rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional", ha añadido, y ha proclamado que, España, "de nuevo", y "como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia".

Por eso, "es un orgullo ser español, porque España siempre cumple, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias", ha agregado el presidente para concluir.