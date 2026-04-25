Sanz critica la "desconexión ferroviaria" del puerto de Algeciras (Cádiz) desde el mes de enero

El candidato número uno por el Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, en la Romería de San Isidro de Los Barrios (Cádiz). - PP DE CÁDIZ

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno por el Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, ha recriminado el "bloqueo" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a "infraestructuras claves" para el Campo de Gibraltar y Cádiz y, como consecuencia, "el bloqueo al desarrollo de la comarca y la provincia".

Según una nota remitida a los medios por parte de la formación, el candidato ha asistido este sábado a la Romería de San Isidro de Los Barrios junto al presidente local, David Gil, y miembros de la candidatura, entre ellos Ana Mestre, Pilar Pintor y Susana González.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sanz ha criticado que el puerto de Algeciras, primer puerto de España, tiene paralizada la conexión ferroviaria desde el mes de enero. También ha apuntado los continuos atascos en la A-7, o en la N-340 entre Algeciras y Vejer que sigue sin desdoblar. "Hoy es imposible recorrer el Campo de Gibraltar sin tirarte varias horas atascado", ha afirmado.

Igualmente, ha hecho referencia a otras "infraestructuras claves" en la provincia como la AP-4 en donde "el Ministerio de Transportes dice que va a hacer un tercer carril para después del 2030, pero solamente llegará hasta Los Palacios, olvidándose de la provincia"; la demora en las obras del Nudo de Tres Caminos, la llegada del AVE o la situación del aeropuerto.

"Son todas actuaciones que el ministro Oscar Puente niega a la provincia de Cádiz creando un bloqueo en materia de infraestructuras que es insostenible. Es una muestra clara del maltrato y traición del PSOE con Cádiz", ha asegurado.

En este sentido, Sanz ha defendido para el Campo de Gibraltar y para la provincia de Cádiz, "una necesaria apuesta que reclamamos al Gobierno de España". En ese contexto, ha pedido al candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas que "se posicione y diga si están con los gaditanos o están con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque las dos cosas con claramente incompatibles ya que el PSOE lleva años bloqueando y maltratando a la provincia de Cádiz".

En clave autonómica, Sanz ha cuestionado el legado que dejó María Jesús Montero, "que fue la peor consejera de Sanidad que nunca ha habido". Al respecto, ha detallado que "fue la consejera de los recortes, la que echó a más de 7.700 profesionales de la sanidad, que bajó el salario a los profesionales en un 30 por ciento. Ahora dice que va a acabar con la listas de espera cuando lo que hizo como consejera fue esconder en el cajón a 500.000 andaluces".

"Debemos defendernos del pasado que representa María Jesús Montero" y, frente a ello ha reivindicado que "el Partido Popular prioriza y defiende a la provincia de Cádiz", ha explicado, al tiempo que ha señalado que son "el gobierno que cumple, el gobierno de las buenas noticias para los gaditanos".

Para el candidato popular hay "dos diferencias claras" entre la etapa socialista y la etapa del Partido Popular actualmente en la provincia de Cádiz. "Con el PSOE todo se quedaba en promesas y hoy con Juanma Moreno hay un gobierno que cumple", ha agregado.

En suma, el candidato popular ha precisado que "lo que está en juego en las próximas elecciones es seguir avanzando, es seguir progresando, es una mayoría de estabilidad que nos ha dado que alcancemos en Andalucía récord de empleo, de reducción de paro, de números autónomos, de creación de empresa, de producción industrial, y de inversión extranjera", unos hitos alcanzados "en consecuencia de esa estabilidad, confianza y seguridad que aporta Juanma Moreno".