Seis detenidos en Cádiz por agredir y secuestrar a una persona a la que exigían entregar ocho kilos de cocaína

Uno de los detenidos por el secuestro y agresión a una persona en Cádiz. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a seis varones en las provincias de Cádiz y Sevilla como presuntos responsables de un delito de secuestro a una persona que denunció haber sido retenida contra su voluntad y agredida por varias personas que le exigían la entrega de ocho kilogramos de cocaína que, supuestamente, se encontraban bajo su custodia.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se prolongaron durante varias horas, en distintos inmuebles y desplazamientos entre localidades, durante los cuales la víctima sufrió amenazas y agresiones físicas. Finalmente, logró huir y solicitar ayuda, lo que permitió la intervención policial y el inicio de las investigaciones.

Así, las gestiones realizadas por los agentes permitieron la identificación y detención de los seis implicados en diferentes localidades. Además, en el registro del domicilio del principal investigado se intervinieron efectos relacionados con los hechos.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional para el principal investigado y otros dos implicados. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.