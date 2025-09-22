Seis detenidos al desarticular una organización dedicada a distribuir droga desde viviendas de Chiclana (Cádiz)

Droga y dinero incautado en un operativo contra el tráfico de droga en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en Chiclana de la Frontera. Se trata de una organización "sumamente activa" que utilizaba una red de viviendas para la ocultación, preparación y distribución de drogas al menudeo en la localidad. En el operativo se han detenido a seis personas, cuatro de ellas ya en prisión provisional.

El presunto líder de la organización atribuía los roles a los integrantes, que utilizaban sus propios domicilios para ejecutar las labores de tráfico de drogas, y controlaba todos los puntos de venta y "guardería", ha informado la Guardia Civil en una nota.

La explotación de la operación, llevada a cabo durante la mañana del pasado día 11 de septiembre, tuvo lugar en el núcleo urbano de Chiclana de la Frontera, una zona vecinal donde la tranquilidad se veía afectada por "los constantes toxicómanos" que frecuentaban durante las 24 horas del día una calle de la localidad en la que esa organización criminal realizaba las labores de ocultación, preparación y distribución de drogas desde sus propios domicilios.

Durante los tres meses de investigación llevada a cabo por el Área de la Investigación de la Guardia Civil de Chiclana, se realizaron numerosas indagaciones que pusieron en el punto de mira a una organización criminal que venía utilizando hasta cinco inmuebles, todos ellos localizados en la misma calle y próximos entre sí.

Las viviendas estaban estratégicamente situadas para diversificar la droga y asegurar la continuidad delictiva en caso intervención policial.

La organización criminal se encontraba "perfectamente estructurada", de tal forma que su líder se encargaba de atribuir los roles a los distintos integrantes y controlaba todos los domicilios implicados, de manera que dirigía a los toxicómanos a los distintos inmuebles dependiendo de la disponibilidad de sustancias que tuviera en cada casa.

Para la ocultación del grueso de la droga, el líder enterraba en una finca contigua a su domicilio gran cantidad de los estupefacientes, los cuales iba sacando poco a poco en función de las necesidades de reposición que necesitara cada vivienda.

La entrada y registro de los cinco domicilios controlados se realizaron de forma simultánea, contando en todo momento con el apoyo de los letrados de la Administración de Justicia.

En el operativo se han desarticulado cinco puntos de venta de droga, donde la Guardia Civil ha incautado 700 gramos de cocaína en roca, más de 1.236 gramos de hachís, 9.425 euros en efectivo, joyas, multitud de teléfonos móviles, balanzas de precisión, efectos necesarios para la preparación de las dosis de cocaína y tres armas largas de fuego.

Del mismo modo, se procedió a la detención de seis personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal, quedando cuatro de ellos ingresados en prisión.