Subdelegación de Cádiz coordina dispositivo de seguridad del partido entre Cádiz CF y Málaga, declarado de alto riesgo

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, preside la reunión del dispositivo de seguridad por el partido de fútbol entre el Cádiz y el Málaga en la capital gaditana. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Cádiz ha acogido este viernes 20 de marzo la reunión de coordinación de el operativo de seguridad que se van a poner en marcha con un amplio dispositivo policial con motivo del partido de fútbol entre el Cádiz CF y el Málaga FC, declarado de alto riego y que movilizará a más de 21.000 aficionados de ambos equipos andaluces.

La Policía Nacional contará desde la mañana del sábado con un total de 109 funcionarios de distintas especialidades, como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), un equipo de Guías Caninos y vehículos radiopatrullas, entre otros, ha informado sobre este dispositivo la Subdelegación en una nota.

La reunión ha estado presididas por la subdelegada en Cádiz, Blanca Flores, quien ha destacado "la estrecha colaboración" entre todas las administraciones y cuerpos implicados, subrayando que el principal objetivo es que vecinos y visitantes "puedan disfrutar de una ciudad segura, tranquila y organizada", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que se conduzca "con responsabilidad y respeto".

En la reunión han estado presentes representantes del Ayuntamiento gaditano, del Cádiz CF y del Málaga FC (por videoconferencia), Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Cádiz, Cruz Roja y Bomberos.

Flores ha recordado que el objetivo de este operativo es "garantizar la seguridad para los participantes en el encuentro y que todos los aficionados puedan disfrutarlo también en las mejores condiciones, las deseables en una competición deportiva".

El partido de fútbol de LaLiga Hypermotion, que se disputa en el estadio del Cádiz a las 18,30 horas del sábado 21 de marzo, ha sido calificado como encuentro de alto riesgo por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Al estar considerado de esta manera por la proximidad geográfica y la rivalidad entre algunos colectivos de ambas aficiones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad van a reforzar las tareas de patrullaje en los alrededores del campo y en otros puntos de la ciudad.

El dispositivo se activará desde la tarde de este viernes con agentes de la UPR, y la apertura de puertas del estadio se hará el sábado a las 17,15 horas, estando el aforo completo, con 21.720 aficionados previstos. Los cerca de 400 aficionados visitantes que han comprado las entradas facilitadas por el club gaditano al Málaga CF se colocarán en una misma pastilla de la grada, cuya atención estará reforzada con dos socorristas de Cruz Roja.

También se incrementa la seguridad privada contratada por el club, que va a contar con 50 vigilantes, 45 auxiliares y 40 voluntarios.

Teniendo en cuenta que el partido se disputa en fin de semana, lo que puede influir en que un mayor número de aficionados se desplacen, se va a controlar la presencia de visitantes que traten de llegar al estadio. De este modo, los efectivos policiales van a incrementar el control y vigilancia en los accesos al estadio Nuevo Mirandilla-JP Financial Estadio, evitando la entrada al mismo de personas no autorizadas.

Al ser considerado encuentro de alto riesgo, se ha recordado que no está permitida la venta de entradas en taquilla el mismo día del partido.

Sobre el dispositivo de seguridad, además de los 109 funcionarios de Policía Nacional de distintas especialidades, se contará con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Caballería, ambas desplazadas desde Sevilla, y están activadas en previsión de que sea necesaria su participación las UPR de Jerez y de El Puerto de Santa María.

Por su parte, Guardia Civil de Tráfico va a incrementar la vigilancia de carreteras para garantizar las vías de llegadas y salidas, con refuerzo con una pareja más para controlar la Bahía de Cádiz y la entrada a los puentes. Asimismo, el Instituto Armado está monitorizando las redes sociales para detectar amenazas, delitos, contenidos falsos y discursos de odio para garantizar la seguridad ciudadana.

En cuanto a Policía Local, se ha coordinado con Policía Nacional para colaborar en las labores de seguridad y controlar el tráfico en las inmediaciones del estadio. Este Cuerpo dispondrá del mismo número de efectivos que otros años, con 14 agentes en la calle.

El dispositivo se completa con la labor de vigilancia que realizarán los agentes de seguridad privada del Cádiz CF, que comprobarán la identificación de los aficionados con la que figura en la entrada en los controles de acceso al campo, y el trabajo preventivo que realizan Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, preparados por si fuese necesaria su actuación.