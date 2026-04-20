Sumar pide al Gobierno una compensación de cuatro millones anuales para Barbate por la servidumbre militar del Retín

Archivo - Imagen de archivo desarrollo de la exhibición militar organizada por la Armada Española y la OTAN en la Playa del Retín. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Esther Gil de Reboleño ha instado al Gobierno a establecer un mecanismo específico de compensación económica para Barbate, con una dotación anual de "cuatro millones de euros", debido a la "servidumbre militar" derivada del uso del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín. Esta medida, según ha explicado, busca compensar tanto la "ocupación" de estos terrenos como la "pérdida" de ingresos y de usos municipales asociados.

Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Martínez Barbero ha planteado que esta compensación podría articularse mediante una cuantía fija anual incluida en los Presupuestos Generales del Estado o, alternativamente, a través de inversiones finalistas destinadas a impulsar una actividad industrial sostenible, mejorar infraestructuras de comunicación, saneamiento y tratamiento del agua, así como reforzar los servicios públicos. Asimismo, ha propuesto la puesta en marcha de un plan plurianual que permita atender la deuda "histórica" acumulada tras más de cuatro décadas de "ocupación" de estos terrenos.

En este contexto, la diputada ha señalado que la Sierra del Retín constituye un amplio campo de adiestramiento militar ubicado en el término municipal de Barbate, con una extensión aproximada de 5.400 hectáreas, lo que representa cerca del "40% del territorio local".

Igualmente, ha destacado su carácter "estratégico" para la Armada y para maniobras de la OTAN, donde se desarrollan ejercicios anfibios, tácticos y de tiro que limitan de forma constante el acceso público, condicionan la actividad económica y restringen usos alternativos del suelo. Como consecuencia, ha criticado que la ciudadanía "no puede disfrutar de una parte significativa de su propio territorio".

En este sentido, ha denunciado que, pese a esta situación, el Ayuntamiento de Barbate "no percibe ninguna contraprestación económica" por el uso militar del Retín, ni por parte del Ministerio de Defensa ni a través de mecanismos estatales como los existentes para otros municipios con instalaciones militares. Como ejemplo, ha citado los casos de Rota y de las localidades vinculadas a la base aérea de Morón.

Según ha explicado, los Presupuestos Generales del Estado incluyen partidas específicas para compensar a los municipios afectados por bases militares estadounidenses en el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos de 1988. Así, "Rota recibe en torno a un millón de euros anuales, mientras que municipios cercanos a la base de Morón se reparten más de un millón adicional", ha abundado.

El Gobierno justifica este trato por el régimen fiscal y las servidumbres singulares derivadas del uso compartido con un país tercero. Sin embargo, Martínez Barbero ha subrayado que esta interpretación deja fuera a Barbate, a pesar de que "soporta un nivel de afección territorial y de restricción de usos muy superior al de muchos municipios compensados".

"NO GENERAN COMPENSACIONES POR LA PÉRDIDA DEL USO DE LOS TERRENOS"

Por ello, ha defendido que Barbate "aporta más de un tercio de su término municipal a Defensa, soporta importantes limitaciones de desarrollo y, a diferencia de Rota o Morón, no recibe ninguna compensación". Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento lleva años reclamando el reconocimiento de esta situación, denunciando que las infraestructuras militares "no abonan tasas municipales ni generan compensaciones por la pérdida de uso de los terrenos".

En esta línea, ha señalado que el Consistorio estima en unos "cuatro millones de euros anuales" la compensación correspondiente por la servidumbre del Retín, una cantidad que permitiría "paliar la imposibilidad de usar estos suelos y garantizar cierta capacidad inversora municipal". Esta reivindicación ha contado, además, con campañas ciudadanas, recogidas de firmas e incluso el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular.

Martínez Barbero también ha criticado que las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda durante los últimos años "no han dado resultado" y ha reprochado al Gobierno que mantenga que las instalaciones no vinculadas al convenio con Estados Unidos "no generan un impacto económico que justifique compensaciones, sosteniendo incluso que la presencia militar produce suficiente actividad indirecta".

Finalmente, ha recordado que desde los años 90 se han sucedido iniciativas políticas en este sentido, como una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz o diversas iniciativas en las Cortes Generales para estudiar compensaciones o la desafectación de los terrenos. En la presente legislatura, ha añadido, ya se ha registrado una pregunta parlamentaria sobre esta cuestión, cuya respuesta del Ejecutivo "se limitó" a reiterar el régimen aplicable a bases extranjeras, "sin valorar el caso concreto de Barbate ni el impacto de la ocupación de la Sierra del Retín".