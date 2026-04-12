Suspendido el servicio de catamarán este domingo por condiciones meteorológicas en la Bahía de Cádiz

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre Cádiz capital y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este domingo, 11 de abril, debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando en la Bahía de Cádiz.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, estas conexiones se están sustituyendo por un servicio alternativo por carretera en autobús hasta que se restablezca la actividad marítima.

Asimismo, se ha concretado que la situación será actualizada en torno a las 14,00 horas de este domingo "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio si mejora la situación.

Cabe apuntar que este pasado lunes se vieron afectados los catamaranes entre Cádiz y Rota a partir de la tarde, que tuvieron que ser suspendidos, mientras que la conexión con El Puerto de Santa María se mantuvo activa. En el Estrecho de Gibraltar, las navieras que operan hacia el norte de África desde Algeciras y Tarifa están manteniendo sus trayectos y no han cancelado ningún ferri por el momento.