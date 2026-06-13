'Tejer en público' valora el comercio tradicional en Jerez (Cádiz) y ayuda a "tejer relaciones y contactos"

El IV Día Mundial de 'Tejer en público' visibiliza la importancia del comercio tradicional en Jerez. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha asistido junto con la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, y representantes de Acoje, al IV Día Mundial de 'Tejer en público', evento que ha convertido este sábado la Alameda del Banco en epicentro de la artesanía y la convivencia en la ciudad y que ha sido organizado entre el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía y Acoje.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la alcaldesa ha resaltado que "es un verdadero orgullo ver esta céntrica plaza tan llena de vida y comprobar que actividades como esta no solo ponen en valor nuestro comercio tradicional y la artesanía local, sino que hacen ciudad y sirven para tejer relaciones y contactos entre personas de todas las edades y de diferentes lugares".

Durante la celebración de este evento, la regidora ha conversado con las asistentes y ha subrayado el impacto positivo de la iniciativa. "Jerez apoya el emprendimiento de sus asociaciones comerciales y sabe encontrar en estas aficiones un motivo para salir a la calle, socializar, compartir y hacer comunidad realizando una práctica que aporta ventajas como terapia física y mental", ha señalado.

Este encuentro, impulsado desde hace cuatro años por Acoje, asociación presidida por Ana María Pérez, y por la propietaria de la tienda 'Clohimh', Laura Lobo, ha contado con un amplio abanico de actividades complementarias. De este modo, los participantes han podido disfrutar de animación infantil y de una colorida exposición de muñecos tejidos mediante la técnica 'amigurumi'.

Además, como gran novedad de esta cuarta edición, se ha impartido un taller gratuito en el que se ha enseñado a confeccionar un llavero representativo de la ciudad, utilizando los materiales entregados a cada persona inscrita.

Por último, este IV Día Mundial de 'Tejer en Público' se enmarca dentro del 'Plan estratégico municipal de subvenciones' y cuenta con el respaldo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, a través de la partida destinada al asociacionismo comercial 2026.