Teresa Rodríguez apunta "venganza sindical" en el caso por el que Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para 'Kichi'

Archivo - Teresa Rodríguez la última noche electoral de las elecciones autonómicas el pasado mes de mayo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La corpotavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha apuntado a una "venganza sindical" el caso por el que la Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi', al considerar que un asesor contratado por el entonces partido de gobierno 'Por Cádiz Sí se Puede' y que "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral ni personal eventual accedió de manera continuada a información de carácter reservado".

En su cuenta de X, recogida por Europa Press, Teresa Rodríguez ha asegurado que "CCOO va de la mano del PP y excargos nombrados por Teófila (alcaldesa antes que 'Kichi') para cobrarse su venganza". "Le dan así la coartada al PP para vestir su vigésima denuncia contra 'Kichi' de apartidismo", ha añadido.

En este sentido, cabe recordar que en el caso, conocido como el del 'asesor fantasma', la denuncia partió de CCOO, a la que posteriormente se adhirió el PP, así como que la acusación recae sobre que un asesor del partido actuara en el Ayuntamiento como asesor del equipo de gobierno sin que tuviera la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, y "accediera de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz".

Por ello, la exparlamentaria de Adelante Andalucía ha acusado a CCOO de "cobrarse su particular venganza sindical", asegurando que "gran parte de su dirigencia odia más a su izquierda sindical que a la patronal misma". "Igual que el PP no tolera que gobierne alguien que no sean ellos, CCOO no tolera que haya otros referentes sindicales a su izquierda", ha afirmado antes de recordar que ellos --por los partidos donde ha militado-- han "apoyado abiertamente a la CTM y a la CGT en los conflictos del metal, trabajado con Autonomía Obrera en el Ayuntamiento, criticado sus pasteleos con la patronal y sus vicios burocráticos, y eso no lo perdonan".

Teresa Rodríguez ha insistido en que "por eso ahora se están preparando su plato frío de venganza" y acusa al sindicato de "atacar a un proyecto en auge que no les rinde pleitesía, Adelante, cobrándose una pieza que creen incapaz de defenderse --'Kichi'--".

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 contratado por el partido político al que pertenecía el entonces alcalde, pidiendo para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un delito continuado de prevaricación.