TSJA ratifica más de cuatro años de cárcel a un acusado de maltrato a su pareja, menor de edad, en el Campo de Gibraltar

Archivo - Sede TSJA en Granada.
Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 21 abril 2026 14:06
Seguir en

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un joven a más de cuatro años de cárcel por maltrato, amenazas y lesiones cometidas sobre su pareja, menor de edad en el momento de los hechos. Los hechos se produjeron en el Campo de Gibraltar y aunque la relación entre ambos comenzó cuando el acusado estaba a escasos días de cumplir 17 años y ella con 14 años, los hechos juzgados se fijan a partir de que el acusado cumplió la mayoría de edad.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, la relación entre ambos se produjo entre junio de 2018 y febrero de 2020 y "desde poco tiempo después de iniciada la relación", el acusado "por los celos que sentía de que pudiera relacionarse con otros varones, con ánimo de constreñir su libertad y limitar sus relaciones sociales sometió progresivamente a férreo control" a la víctima, llegando tras el verano de 2018 a cambiarse de Instituto al de la chica.

Aunque la sentencia relata la actitud del acusado con la menor durante ese tiempo, los hechos que han llevado a la condena se refieren a partir de que cumpliera 18 años, teniendo entonces la chica aún 15 años, donde la acompañaba y recogía del instituto "para controlarla o la obligaba a mirar al suelo para que no mirara a otros hombres y si levantaba la mirada la insultaba y en ocasiones le golpeaba".

La sentencia relata diferentes episodios de malos tratos, alguno con lesiones, a partir de septiembre de 2019 y hace constar mensajes amenazantes recibidos por la víctima entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, donde la amenaza con pegarle palizas o incluso con matarla, entre otras cosas.

Por todo ello, el acusado fue condenado por la Audiencia Provincial a cuatro años y cuatro meses de cárcel por delitos de maltrato habitual, amenazas graves continuada y lesiones, siendo absuelto de un delito de violación al no quedar probado. La sentencia fue recurrida por el Ministerio Fiscal, por la absolución de este último delito, y por el propio acusado al no estar de acuerdo en que se usara como prueba los mensajes de wahtsapp recibidos por la víctima, siendo ambos desestimados por el TSJA.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Es Andalucía Cádiz
Cabecera Andalucía
Cabecera Andalucía