La UCA inicia un proyecto para avanzar en la conservación y la gestión pesquera del cazón en Cádiz

La Universidad de Cádiz (UCA), a través del grupo de investigación 'RNM-950: Pesca, Biodiversidad y Conservación de los Recursos Vivos Marinos', y en colaboración con el sector pesquero del Golfo de Cádiz, ha iniciado el proyecto 'Bicharraco' (Biodiversidad e Investigación de Cazones: Hábitat, Recursos, Ambiente y Conservación), una iniciativa orientada a reforzar el conocimiento científico y apoyar una gestión pesquera sostenible de las especies que se comercializan bajo la denominación de cazón.

Según ha indicado la UCA en una nota, este proyecto, que está coordinado por la profesora Remedios Cabrera, del departamento de Biología de la Universidad de Cádiz, está cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Unión Europea, a través de los Fondos Europeos Marítimos para la Pesca y la Acuicultura (Fempa).

'Bicharraco' parte de la idea de que la conservación y actividad pesquera pueden avanzar de la mano cuando se apoyan en datos sólidos, herramientas adecuadas y cooperación real entre ciencia y sector. En el Golfo de Cádiz, la denominación comercial "cazón" puede agrupar especies con gran similitud morfológica, lo que dificulta en ocasiones la trazabilidad y la disponibilidad de información precisa para una gestión ajustada.

Por ello, una parte relevante del proyecto se orienta a mejorar la identificación en lonja mediante recursos de apoyo visual desarrollados junto a profesionales del mar y lonjas de la zona, con el fin de reducir errores, mejorar la calidad del dato y aportar valor al producto correctamente identificado.

De igual forma, la iniciativa también busca aportar una base científica más robusta para comprender la evolución de las capturas y anticipar tendencias a partir del análisis de desembarques históricos y el uso de modelos predictivos. Este enfoque pretende contribuir a una mayor previsibilidad y estabilidad para el sector, favoreciendo una gestión adaptativa que compatibilice rentabilidad y sostenibilidad, y reforzando la gobernanza de los recursos marinos a escala regional.

Según la UCA, además de ello, el proyecto profundizará en aspectos biológicos clave para la conservación de estos elasmobranquios, como el crecimiento, la reproducción y la alimentación, a partir de ejemplares capturados en el marco de la actividad habitual de la flota. La obtención de estos datos permitirá comprender mejor el estado de las poblaciones y fundamentar decisiones de gestión basadas en evidencia, especialmente relevantes cuando se trata de especies vulnerables y de interés pesquero.

Finalmente, la UCA ha indicado que 'Bicharraco' incorpora además una dimensión socioeconómica vinculada a la importancia cultural y gastronómica del cazón en la provincia de Cádiz. El análisis previsto permitirá valorar su evolución comercial, su peso en la economía local y su papel en la cadena de valor desde la lonja hasta la hostelería, integrando así factores sociales y económicos en el enfoque de sostenibilidad.