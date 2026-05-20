La UCA reúne a científicos, administraciones y sectores productivos por el futuro de las marismas de la Bahía de Cádiz

Científicos e investigadores en las jornadas sobre las marismas de la Bahía de Cadiz en Los Toruños. - UCA

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 40 representantes de administraciones públicas, sectores productivos, entidades sociales y comunidad científica han participado en el primer Local Multi-Actor Laboratory (L-MAL) organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) en el marco del proyecto europeo Rewrite, una iniciativa financiada por Horizon Europe que estudia cómo la renaturalización de ecosistemas costeros puede contribuir a afrontar la crisis climática y preservar la biodiversidad.

Según ha indicado la UCA en una nota, el encuentro, celebrado en el Centro de Visitantes del Parque Metropolitano de Los Toruños, ha convertido las marismas y salinas de la Bahía de Cádiz en el centro de un proceso participativo orientado a construir soluciones compartidas para uno de los espacios ambientales y culturales más singulares del litoral andaluz.

La jornada ha estado coordinada por el Grupo de Investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) y el Grupo de Ecología Microbiana y Biogeoquímica de la Universidad de Cádiz, bajo la dirección del investigador principal del proyecto Rewrite en la UCA, el profesor Sokratis Papaspyrou. Además, han participado la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UCA, María Jesús Ortega, y la directora del Parque Natural Bahía de Cádiz, María del Carmen Bordóns.

El objetivo del laboratorio ha sido generar un espacio de diálogo entre perfiles muy diversos vinculados al territorio y han participado representantes de la Demarcación de Costas, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, salineros, acuicultores, empresas turísticas, organizaciones ambientales y especialistas de distintas disciplinas científicas.

A través de distintas dinámicas participativas, los asistentes han identificado zonas de especial valor ecológico y cultural, analizado amenazas como el abandono de salinas o la pérdida de biodiversidad y debatieron alternativas de gestión capaces de compatibilizar conservación ambiental, actividad económica y preservación patrimonial.

Entre las principales conclusiones del encuentro, según la UCA, ha destacado la apuesta compartida por dos líneas de actuación complementarias. Por un lado, la recuperación ecológica de espacios degradados mediante procesos de renaturalización activa o pasiva, y por otro, el impulso de modelos sostenibles vinculados a la salicultura tradicional y la acuicultura extensiva de estero, actividades históricas que forman parte de la identidad y el paisaje cultural de la Bahía de Cádiz.

La dimensión internacional del encuentro ha sido otro de los elementos destacados de la jornada. El modelo de participación y codiseño desarrollado por la Universidad de Cádiz servirá ahora de referencia para otros casos de estudio europeos integrados en el proyecto Rewrite, en el que participan 25 instituciones de 14 países, según ha señalado la UCA.

La sesión ha conluido con la presentación de resultados científicos preliminares obtenidos por investigadores de la UCA y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), entidad colaboradora en el proyecto, a cargo del investigador Gabriel Navarro. Todo el material generado durante el laboratorio será ahora procesado por el equipo investigador de la Universidad de Cádiz para elaborar un informe técnico que sirva como herramienta práctica de apoyo a las administraciones responsables de la gestión del territorio.