La UCA usa tecnología con drones para avanzar en el estudio del yacimiento fenicio del Castillo de Doña Blanca en Cádiz

El Castillo de Doña Blanca en El Puerto de Santa María. - UCA

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) están desarrollando una innovadora campaña de prospección arqueológica en el entorno del Castillo de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, mediante el uso de tecnología 'Lidar' acoplada a drones, que permite obtener imágenes de alta resolución del terreno y avanzar en el conocimiento de este enclave fenicio de referencia.

Según ha explicado la UCA en una nota, los trabajos se enmarcan en el proyecto europeo Phoenix-UASL, financiado por el programa Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea[1], y están liderados por el investigador Antonio Pecci, beneficiario de una beca postdoctoral de este programa, bajo la supervisión de la catedrática de Prehistoria Ana María Niveau-de-Villedary y Mariñas, directora del grupo de investigación Phoenix Mediterranea (HUM-509) de la UCA.

La campaña se centra tanto en el propio yacimiento como en su entorno inmediato, con el objetivo de obtener una imagen de conjunto inédita que permita identificar estructuras arqueológicas ocultas bajo la vegetación o el sedimento, así como analizar la organización del sistema defensivo y la trama urbana del asentamiento.

Así, el uso de sensores 'Lidar' montados en drones supone un "avance significativo" en la investigación arqueológica, ya que permite generar modelos digitales del terreno con resolución centimétrica, capaces de revelar detalles de la microtopografía que hasta ahora resultaban imperceptibles con técnicas tradicionales, según ha apuntado la UCA, que ha añadido que este enfoque abre nuevas posibilidades para el estudio del paisaje arqueológico y complementa los métodos clásicos de excavación y análisis.

La UCA ha destacado que el proyecto Phoenix-UASL tiene como objetivo, además, evaluar el potencial de estas tecnologías en contextos arqueológicos, definiendo protocolos de trabajo y metodologías que puedan aplicarse en futuras investigaciones. Junto a esta vertiente metodológica, esta iniciativa aborda también el análisis histórico del territorio, integrando datos arqueológicos, ambientales y geoespaciales para comprender la evolución de los asentamientos desde la Prehistoria hasta la Alta Edad Media.

Para la ejecución de los vuelos, el proyecto cuenta con la colaboración del Servicio de Drones de la Universidad de Cádiz, una unidad especializada integrada en el Instituto Universitario de Investigación Marina (Inmar). Este servicio dispone de equipamiento avanzado y de la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, lo que garantiza la realización de los trabajos con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.

El Castillo de Doña Blanca, situado en El Puerto de Santa María, es uno de los yacimientos fenicios más relevantes del Mediterráneo occidental. Su importancia radica en su papel como centro portuario y comercial entre los siglos VIII y III antes de nuestra era, así como en la conservación de estructuras urbanas, defensivas y funerarias que lo convierten en un enclave clave para el estudio de la presencia fenicia en la península ibérica.

Desde 2024, la Universidad de Cádiz ha retomado las excavaciones sistemáticas en este yacimiento, impulsando una nueva etapa de investigación que combina trabajo de campo y aplicación de tecnologías avanzadas. Los resultados de esta prospección servirán de base para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, entre ellos el Proyecto General de Investigación 'Castillo de Doña Blanca', actualmente en fase de solicitud ante la Junta de Andalucía, orientado a profundizar en el estudio de la articulación y conectividad del sistema urbano y defensivo del yacimiento.