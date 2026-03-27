La Universidad de Cádiz presenta su primer velero autónomo de alta tecnología para navegar sin tripulación

Presentación del primer velero autónomo de alta tecnología para navegar sin tripulación realizado por la UCA. - UCA

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pantalán del Centro Náutico Elcano en Cádiz ha sido el escenario de la puesta de largo del 'SalUCA', el vehículo de superficie no tripulado (USV) diseñado y construido por el UCAuto Sailing Team de la Universidad de Cádiz (UCA), que ha señalado que este velero autónomo representa un hito en la ingeniería naval y robótica de la provincia, al ser capaz de navegar de forma inteligente utilizando exclusivamente la fuerza del viento.

Según ha indicado la UCA en una nota, la presentación ha servido para consolidar la estrecha colaboración entre la universidad y el sector naval. Representantes de Navantia Sistemas y de la Cátedra Navantia José Patiño Rosales UCA han asistido al evento, subrayando la importancia del 'SalUCA' como un laboratorio de bajo coste para validar tecnologías críticas que marcarán el futuro del "Astillero 4.0", tales como la navegación autónoma y la reducción de firmas acústicas en el mar.

Asimismo, la presencia de responsables de la alianza SEA-EU (European University of the Seas) ha puesto de manifiesto la proyección internacional del proyecto, que nace con la vocación de liderar redes de investigación en economía azul a nivel europeo, según ha señalado la UCA.

El 'SalUCA' es el resultado del trabajo coordinado de alumnado, profesorado de diversas áreas de conocimiento de las tres Escuelas de Ingenierías de la UCA (EINO, EIMANAR y ESI). Durante la demostración en el pantalán del Centro Náutico Elcano, el equipo responsable ha explicado las innovaciones que incorpora la plataforma y ha agradecido a todos los asistentes su gran apoyo y participación en este proyecto.

"El 'SalUCA' no es solo un barco, es un embajador tecnológico de la UCA que demuestra que nuestro capital humano está a la vanguardia de la náutica del siglo XXI", han señalado los coordinadores del proyecto.

La presentación es el paso previo a la participación del equipo en la exhibición de veleros autónomos en Ibiza, en el marco de la Regata de la Ruta de la Sal. Este encuentro servirá para establecer las bases de la que será la primera Microregata Internacional en 2027.