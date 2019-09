Víctor Manuel, Salvamento y Guardia Civil, entre los laureados este miércoles por el Premio Solidarios ONCE en Cádiz

Publicado 23/09/2019 14:07:16 CET

El cantautor Víctor Manuel recibe este miércoles en el Gran Teatro Falla de Cádiz el Premio Solidarios ONCE 2019, que esta edición premia también a la asociación jienense Aldevaran, de ayuda a centro áfrica, el portal digital sevillasolidaria.es, la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias (Amcae) en Andalucía, Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, presidirán esta gala, que se celebrará por primera vez en Cádiz, en la que la ONCE concede sus máximas distinciones a nivel autonómico en reconocimiento a la labor solidaria de personas, administraciones, empresas, entidades sociales y medios de comunicación que hayan destacado en el último año por su labor solidaria a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad, según concreta en un comunicado la ONCE.

Presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, el jurado de esta séptima edición ha estado formado por el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez; la consejera general de la ONCE, Bárbara Palau; el presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, Armando Rotea, en representación de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía; el presidente de Plena Inclusión Andalucía, Felipe Gutiérrez Alvarado, en representación de CERMI-A; y el director de 'Espacio de Encuentro' de la Cadena SER Andalucía, premio Solidarios 2018, Miguel Doña.

En la modalidad de institución, organización, entidad social y ONG, este año la ONCE distingue a la asociación jienense Aldevaran, Alianza de Voluntarios para la Reconstrucción de África, integrada por personal centroafricano y andaluz, ejerciendo su voluntariado en una de las regiones más desfavorecidas del planeta.

En particular, el jurado elogia su trabajo de cooperación en origen en el ámbito de la educación, la formación agraria y la asistencia sanitaria. Su actuación prioriza el acceso a las escuelas en la infancia, la preparación de los habitantes de las zonas para conseguir una explotación agrícola que ayude a su desarrollo y progreso, atención y formación sanitaria.

El marco geográfico de actuación de Aldevaran se centra en el este de centro áfrica, en países como Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República Centro Africana y Uganda, considerados entre los países más pobres del mundo.

En la modalidad de medio de comunicación, la ONCE ha premiado al portal digital sevillasolidaria.es de ABC de Sevilla,*dirigido a las asociaciones, fundaciones y ONG de la provincia que tienen la necesidad de dar difusión a sus acciones sociales y eventos para incrementar su visualización en la sociedad.

Este portal nació con el objetivo de*crear un espacio donde poder comunicar las acciones solidarias y de ayuda que los distintos estamentos, públicos y privados, desarrollan dentro y fuera de la capital andaluza.

En la modalidad de persona, la ONCE ha distinguido al cantautor Víctor Manuel por su apuesta por la normalización social a lo largo de su trayectoria artística cuando se cumplen cuarenta años de su canción 'Solo pienso en tí', una arriesgada declaración que rompía con el pensamiento mayoritario y que conquistó de manera sorprendente el sentir a favor de la normalización social de las personas con discapacidad.

En noviembre de 1978, Víctor Manuel grabó este "himno a la tolerancia", asegura la ONCE, inspirado en el amor entre dos personas con discapacidad cordobeses, Mariluz y Antonio. Hoy, siguen casados, tienen tres hijos, viven en la Fundación Promi de Cabra y siguen manteniendo una estrecha relación con el cantante. Se cumplen ahora 40 años de una canción que ha constituido "toda una bandera en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y cuyo mensaje y valor continúa plenamente vigente en la sociedad", añade la entidad de carácter social.

LAS CATEGORÍAS DE EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En la categoría de empresa, el Premio Solidarios 2019 es para la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias (Amcae) en Andalucía, volcada en lograr una mayor presencia y participación de agricultoras y ganadoras en los órganos de decisión y dirección de las cooperativas andaluzas.

Se constituyó en 2013 para organizar, articular y defender la integración y la coordinación de las mujeres asociadas en cooperativas, de forma que se impulse el liderazgo político, económico y sociocultural de las mujeres que residen en el medio rural. Su propósito es también crear redes entre las mujeres cooperativistas, diversificar la economía de las cooperativas, promover la igualdad de oportunidades, fomentar la formación y la profesionalización de las socias y defender sus intereses ante la Administración.

Por último, en la categoría de administración pública, el Premio Solidarios 2019 ha recaído por igual en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el 175 aniversario del cuerpo y los equipos de Salvamento Marítimo en la costa andaluza, ya que "la actuación coordinada de ambos servicios salvan al año miles de vidas en las costas andaluzas", reseña la ONCE.

La Guardia Civil nace en 1844 bajo el reinado de Isabel II. A lo largo de su historia, este instituto armado se ha ganado el sobrenombre de 'Benemérita' gracias a su presencia permanente en actividades humanitarias. Con el honor como su principal divisa, los más de 80.000 guardias civiles --12.000 en Andalucía-- que hay en la actualidad participan en numerosos rescates, auxilios y asistencias al ciudadano. El servicio marítimo de la Guardia Civil se crea en 1992.

En ese mismo año, Salvamento Marítimo nace como una entidad pública empresarial encargada de la seguridad marítima en aguas españolas. Está bajo dependencia directa del Ministerio de Fomento por medio de la Dirección General de la Marina Mercante y tiene como principal tarea el llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en las zonas de responsabilidad asignadas a España, que cubren más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. En los últimos 25 años, más de 350.000 personas han sido buscadas, rescatadas o asistidas en el mar por Salvamento Marítimo.