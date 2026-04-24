Zona Franca de Cádiz lleva su ecosistema de proyectos vinculados al mar a un congreso internacional de Ingeniería Naval

El director del Área Financiera y de Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, en el 65 Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima celebrado en Málaga. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Área Financiera y de Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, ha representado al Consorcio gaditano en el 65 Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima, donde ha explicado cómo esta entidad está consolidando la provincia de Cádiz como polo del sector, creando un ecosistema "idóneo" para el desarrollo de proyectos vinculados al mar y tejiendo "una importante red de alianzas para reforzarlo".

José Manuel Fedriani ha participado en la mesa titulada 'Hacia una Economia Azul próspera: oportunidades y desafíos en el contexto español', dentro del congreso que se ha celebrado en Málaga del 22 al 24 de abril y que ha reunido a los principales expertos del sector con 40 ponencias y cuatro mesas redondas.

El responsable del Área de Economía Azul de la Zona Franca ha informado sobre el programa Blue Core, cofinanciado por Fondos Feder, que ha venido a reforzar el ecosistema de economía azul del Consorcio gaditano y a dar continuidad a la incubadora "altamente innovadora", Incubazul.

Todo ello ha servido para "reforzar su apuesta estratégica por el sector como motor de desarrollo económico, innovación y generación de empleo cualificado", como ha señalado, argumentando que la economía azul "no es una tendencia pasajera" sino "uno de los grandes vectores de crecimiento de Europa en las próximas décadas". A este respecto, ha añadido que en la provincia de Cádiz "coexisten todas las condiciones para liderarla, con un modelo integral que crea, acelera y consolida empresas".

El 65 Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima ha congregado en Málaga durante tres días a expertos provenientes del ámbito académico, empresas privadas y de la Armada. Entre otros temas, se han abordado los retos a los que somete el sector marítimo y naval, distribuido en distintas diversas aéreas temáticas como defensa, eólica, pesca, mercante, economía azul, cruceros y náutica de recreo.

Además, el evento ha contado con una zona de innovación destinada a startups y emprendedores de la economía azul que deseen visibilizar sus proyectos ante la industria marítima y conectar con potenciales inversores para su desarrollo.