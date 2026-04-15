Diputación de Cádiz y Fecádiz coordinan su programa de atención a partos en los campamentos saharauis

Integrantes de la misión que se realizó en el Sahara en enero por parte de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz y la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara (Fecádiz Sahara) han puesto en marcha un programa que tiene como fin la mejora de la atención integral al embarazo y el parto en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental.

Así, según ha indicado la Diputación en una nota, matronas que participan en esta iniciativa y representantes de Fecádiz Sahara, encabezada por su presidente, Antonio García Manzano, se han desplazado al Palacio Provincial y se han reunido con la diputada del Servicio de Cooperación Internacional, Ana Moreno, para hacer seguimiento a esta iniciativa y estudiar nuevas fases que puedan dar respuesta a las necesidades detectadas en una misión de reconocimiento a principios de año.

Diputación ha explicado que este programa nace en respuesta a una inquietud de Fecádiz, que detectó en otro programa que se desarrolla con la colaboración de la Diputación, 'Vacaciones en paz', un porcentaje significativo de menores con discapacidades derivadas de problemas en los partos. De ahí surgió la propuesta de estudiar las condiciones en que se desarrollan estos nacimientos y buscar soluciones.

Es por ello que desde el Servicio de Cooperación Internacional se ha puesto en marcha el programa 'Salud y emprendimiento en los campamentos de refugiados saharauis: atención integral al embarazo y parto, formación digital', que ha propiciado que cuatro matronas de la provincia se hayan desplazado a los territorios saharauis con varias finalidades, como son sofrecer formación básica, dotar de material y evaluar sobre el terreno las necesidades y carencias de cara a diseñar un programa más específico de formación que mejore la atención actual, con carencias notables desde varios puntos de vista.

La intervención, desarrollada en las Wilayas de Smara y Dajla, así como en el Hospital Nacional de Rabuni, tiene como objetivo estratégico disminuir la mortalidad neonatal temprana y prevenir secuelas neurológicas permanentes, como la parálisis cerebral, en un contexto de refugio prolongado, según ha señalado la Diputación.

En el encuentro, la diputada y los miembros de esta asociación han evaluado la información obtenida en esta visita y se han coordinado esfuerzos de cara a poder desarrollar una segunda fase, en la que, una vez conocidas las necesidades sobre el terreno y las consiguientes prioridades de acción, pueda permitir el diseño de un programa formativo más específico adaptado a las carencias detectadas, para que en un futuro esta formación pueda ofrecerse además desde dentro, como formar a formadores que permitan asentar ciertas prácticas y conocimientos, en un lugar donde conviven matronas salidas de la escuela nacional de enfermería con otras personas que asisten a partos sin formación reglada, basándose en usos y costumbres.

Asimismo, han ofrecido formación a agentes locales para que tuvieran herramientas y conocimientos para poder asistir en el momento de los partos. La formación impartida se integra en lo que se ha denominado como 'Programa Integral para la Reducción de la Asfixia Perinatal'. Es por ello que la formación ha centrado sus esfuerzos en tres competencias clínicas críticas y básicas: la vigilancia fetal mediante auscultación intermitente, el manejo del parto instrumentado con vacío manual (kiwi) y la reanimación neonatal básica bajo el estándar internacional Helping Babies Breathe (HBB).

En la reunión se han trasladado algunos datos extraídos del diagnóstico técnico sobre la situación actual en los campamentos, con desafíos estructurales profundos como la ausencia de suministro de oxígeno en paritorios de centros regionales, la carencia de unidades de neonatología funcionales y la extrema vulnerabilidad del sistema de derivación de emergencias, especialmente en la Wilaya de Dajla, donde en caso de necesitar un traslado al hospital nacional la demora es de hasta dos horas en ambulancias sin equipamiento de estabilización.