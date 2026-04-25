Lorite visita la obra de las carreteras 'De Dos Torres a Pedroche' y 'Ramal de Acceso a Dos Torres' en Córdoba

Tramo de obra de las carreteras 'De Dos Torres a Pedroche' y 'Ramal de Acceso a Dos Torres'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha realizado una visita a las obras que está ejecutando la institución provincial en la CO-7413 'De Dos Torres a Pedroche' y en la CO-7413 'Ramal de Acceso a Dos Torres'.

Por su parte, el delegado ha explicado que "en ambos casos la actuación consiste en el refuerzo del firme, la señalización horizontal y la mejora de la señalización vertical, con una inversión que asciende a unos 230.000 euros", según ha emitido la institución provincial en una nota.

En concreto, la Carretera Provincial CO-7413, 'De Dos Torres a Pedroche', cuenta con una longitud total de algo más de catorce kilómetros, uniendo Dos Torres y Pedroche y discurriendo íntegramente por ambos términos municipales. Esta carretera, que en sus primeros 2,2 kilómetros circunvala el núcleo de población de Dos Torres, evitando así la circulación de vehículos pesados por el interior del mismo, da acceso al Centro de Residuos de Dos Torres gestionado por Epremasa, así como a "numerosas explotaciones tanto agrícolas como ganaderas".

Por su parte, la CO-7413R 'Ramal de acceso a Dos Torres', atraviesa el municipio de Dos Torres, conectando la A-3177 con la CO-7413. La Diputación está llevando a cabo, dentro de las labores incluidas en el Contrato Mixto de Obras, Servicios y Suministros para la Reparación Integral de la Red de Carreteras y Caminos de la para el Trienio 2024-2027, un refuerzo del firme, así como la mejora de señalización tanto vertical como horizontal de un tramo de la citada CO-7413 y de la CO-7413R.

En contexto, la actuación llevada a cabo en la CO-7413 se localiza en el tramo comprendido entre los P.K0+000 de dicha vía, en su intersección con la A-3177, 'De Pozoblanco a El Viso' y el P.k. 2+450, incluida la glorieta de acceso al núcleo de población de Dos Torres por medio de la CO-7413R actuándose en una longitud total de unos 2.500 metros.

Por su parte, la actuación llevada a cabo en la CO-7413R, se localiza en el tramo comprendido entre el P.k. 1+100 y el final de la misma, actuándose en una longitud de 580 metros. Este refuerzo de firme consiste en la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 SURF 35/50 D, de seis centímetros de espesor, en todo el ancho de la traza de los tramos anteriormente descritos, lo que supone una superficie total de unos 25.600 metros cuadrados.

Al mismo tiempo se ha procedido, a petición del Ayuntamiento de Dos Torres, a la ejecución de dos pasos de peatones elevados en la CO-7413R, uno en las inmediaciones de la plaza de toros y el otro a la altura del campo de fútbol.

Finalmente se procederá al pintado de las líneas de borde, eje, inscripciones y cebreados de manera que se dote a dichas vías de las condiciones necesarias para que los usuarios de las mismas puedan circular "de manera cómoda y segura".

Asimismo, con la ejecución del vigente Contrato de Conservación y Mantenimiento de la Red Viaria (Carreteras y Caminos) de la Diputación de Córdoba, se han realizado actuaciones de mantenimiento de las márgenes, tales como desbroces, tratamientos de márgenes con herbicidas.