Cooltural Fest de Almería presenta su programación por días con 82 artistas y David Bisbal como gran cierre

Presentación de la programación diaria de Cooltural Fest. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de Almería y Cosentino City han acogido este martes la presentación de las principales novedades de la novena edición de Cooltural Fest, que se celebrará del 20 al 23 de agosto, con una fiesta de clausura el día 29. Durante el acto se ha dado a conocer la distribución por jornadas de un cartel que reunirá a 82 artistas repartidos en los distintos escenarios.

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y la vicepresidenta y diputada de Cultura de la Diputación Provincial, Almudena Morales, junto al cofundador del festival, Diego Ferrón, han detallado la programación diaria del evento impulsado por Crash Music, según ha detallado en una nota la Diputación Provincial.

Por su parte, Cruz ha destacado que esta información permite a los asistentes planificar su experiencia, especialmente a quienes desean acudir en días concretos, si bien ha subrayado que "todos los días son altamente recomendables" por la variedad del cartel.

Por su parte, Morales ha puesto en valor la consolidación de un festival que "crece en cada edición" y que volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con un cartel "de primer nivel" que contará, entre otros, con David Bisbal como cierre en el recinto principal.

El propio Bisbal ha sido protagonista de la presentación gracias a un 'flashmob' del Coro Góspel Clasijazz, que ha interpretado 'Ave María' con la participación del público. La jornada ha continuado con música en directo desde el interior de Cosentino City, donde la banda almeriense Nixon ha ofrecido una actuación de cerca de treinta minutos, confirmando además su presencia en esta próxima edición, que, según Ferrón, será "la más almeriense de la historia".

La banda ha abierto su actuación interpretando 'La fiesta', y ha continuado con 'Gravitacional' y 'Tribal'. Además, ha estrenado dos temas inéditos, 'No todo vale' y 'Hemos venido a joderlo todo', este último acompañado del estreno de su videoclip oficial durante la misma noche.

Por otro lado, ya está activa la venta de entradas por día, así como de abonos y distintos servicios disponibles, a través de la página web oficial del festival: https://coolturalfest.com/ .

LA DISTRIBUCIÓN

Tras una pequeña presentación a medios y a los 'coolters' que dispongan de invitación el miércoles 19 de agosto con Angie Sánchez, y la fiesta de bienvenida --de acceso libre-- el día 20 en el Cable Inglés, las jornadas de abono arrancarán en el Recinto de Conciertos el viernes 21 de agosto.

El viernes reunirá algunas de las propuestas más cercanas al indie rock y al sonido alternativo, con artistas como Bala, Depresión Sonora, La M.O.D.A., León Benavente o Lori Meyers, junto a propuestas más luminosas y festivas como Hey Kid, La Plazuela o Rusowsky.

El sábado 22 de agosto estará marcado por una programación transversal para todos los públicos, con nombres como Ana Torroja y Hombres G, además de La Pegatina o Rigoberta Bandini. La jornada también incluirá el rock de Sexy Zebras, Sidecars y Ultraligera, así como la presencia internacional de Kakkmaddafakka.

El domingo 23 será la última jornada en el recinto principal, con especial protagonismo almeriense gracias a David Bisbal, Vera GRV y Nixon, que compartirán escenario con Ginebras, Marlena, el regreso de Melón Diesel y el rock de Sarria.

La fiesta de clausura, el 29 de agosto, contará con actuaciones de Bloco Suca, Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, así como los almerienses Profesor Popsnuggle, Sao y Victorias.