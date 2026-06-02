El 112 alerta de que el humo por el incendio de Marismas del Burro seguirá siendo visible tarde y noche

Incendio en Marismas del Burro. - EUROPA PRESS

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha alertado en la tarde de este martes de que el humo provocado por el incendio en Marismas del Burro "seguirá siendo visible durante toda la tarde y noche en distintos puntos de la provincia, especialmente en Gibraleón y Huelva capital".

Así lo ha indicado en una mensaje en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que también ha dado una serie de recomendaciones a la población.

De este modo, señala que si el humo llega a la zona cercan donde habiten ciudadanos, "en prevención, cierren puertas y ventanas", así como que "eviten la exposición al humo y no vayan donde es más denso solo para verlo o hacer fotos". Además, destaca que se proteja "especialmente a mayores, niños y a personas con patologías respiratorias".

Finalmente, ha remarcado que los operativos de Plan Infoca continúan trabajando sobre el terreno. En la zona se encuentran trabajando dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un técnico de extinción y un vehículo autobomba, así como por aire participan desde la mañana de este martes en la extinción del fuego dos anfibios ligeros y ahora se incorpora un helicóptero semipesado.

Se trata de la reproducción del incendio que se declaró el pasado domingo --y que se dio por extinguido esa misma jornada-- en Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y que ha provocado otro segundo foco provocado por una pavesa que ha saltado a otra zona.

Desde el Plan Infoca han señalado que se trata de una reproducción del incendio declarado el pasado domingo y el mismo se encuentra confinado al tratarse de zona de marismas. Asimismo, han indicado que el terreno tiene un acceso difícil.

Por su parte, la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado que "no existe un peligro en una zona de alto valor ecológico" provocado por el incendio ya que está muy concentrado", toda vez que subrayó que "hay que tener en cuenta" el viento del norte "que va racheando" por lo que estarán "muy vigilantes" desde la Junta y el Plan Infoca, que espera que "a final del día pueda acabar el trabajo" de extinción.