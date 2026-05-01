El 25,3% de los onubenses de 15 años y más tenía estudios superiores, por debajo de la media nacional (33,6%)

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HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El 25,3% de los onubenses de 15 años y más tenía estudios superiores en 2024, mientras que el 11,76% había completado estudios de educación primaria o inferiores, según la información del Censo Anual de Población sobre los datos de nivel educativo y relación con la actividad económica que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas.

Según este estudio, consultado por Europa Press, la media provincial se encuentra muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 33,6%, mientras que el 14,8% de los españoles había completado estudios de educación primaria o inferiores.

Así, se consideran estudios superiores las enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes, que cursaron el 8,53%; grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares", que representa el 8,65%.

También se incluye los Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, y similares, que fueron cursados por el 4,89 y enseñanzas de doctorado, que representa el 0,55%.

Además, el número total de personas de la provincia con estudios superiores supone un crecimiento del 2,75% con respecto al año anterior de la estadística. Asimismo, el 7,19% del total de personas con estudios superiores eran extranjeros durante 2024.

Por genero, el 13,70% de las personas que tienen estudios superiores son mujeres, mientras que el 11,38% son hombres. Además, el 27,07 de las mujeres de Huelva tiene estudios onubenses, frente al 23,09 de los hombres. Atendiendo a la edad, la población entre 40 y 49 años, el 26,26% poseía estudios superiores.

Las provincias que presentaron mayor porcentaje de población con estudios superiores en 2024 fueron Gipuzkoa (44,6%), Bizkaia (43,3%) y Madrid (42,4%). Por el contrario, Cuenca (23,8%), Toledo (24,5%) y Almería (25,1%) presentaron los menores.

Por otro lado, la población ocupada según el censo 2024 aumentó un 1% con respecto a 2023, siguiendo la tendencia nacional, que también se incremento de manera generalizada en todo el territorio. Por género, el 55,99% fueron hombres.