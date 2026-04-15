Abierta una nueva operación contra el tráfico de drogas en la costa de Huelva

Archivo - Patrullera de la Guardia Civil en el Puerto de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta una nueva operación contra el tráfico de drogas, en concreto cocaína, que ha sido desarrollada en alta mar cerca de la costa de Huelva y en la que se ha incautado una "importante" cantidad de droga, así como se han producido, al menos, dos detenciones.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press el operativo llevado a cabo este miércoles, toda vez que no ha podido precisar el número de detenidos ni la droga intervenida ya que la operación continúa abierta.

Según ha adelantado el diario Huelva Información, se trataría de cocaína y la cantidad incautada podría rondar las seis toneladas que han sido desembarcadas en el Muelle de Levante del Puerto de Huelva, donde se ha desplegado un importante dispositivo policial.

Durante el desarrollo de la operación y la descarga de la droga en el puerto onubense se ha podido observar un gran despliegue de efectivos de la Guardia Civil, todos ellos fuertemente armados y equipados con pasamontañas y chalecos antibalas, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), así como la presencia de un helicóptero y dron.

No obstante, desde la Guardia Civil no se precisado la cantidad de droga intervenida, ni el número de personas detenidas, ya que la operación operación aún se mantiene abierta.

La operación se ha producido en alta mar y los tripulantes han sido trasladados hasta el puerto onubense, toda vez que la droga ha sido posteriormente desplazada fuera de las instalaciones portuarias.

De confirmarse la cantidad de droga, esta superaría a la que fue interceptada por la Policía Nacional el 13 de marzo, de cinco toneladas de cocaína, en una operación en la que se detuvieron a diez personas fueron, y que es, hasta el momento, el mayor alijo incautado.