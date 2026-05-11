Abren diligencias por la muerte de los guardias civiles cuando perseguían una narcolancha

La Comandancia de Huelva con la bandera a media asta en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes, acogió la capilla ardiente el pasado sábado. - María José López - Europa Press

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Huelva, que se encontraba en funciones de guardia el viernes ha abierto diligencias por el fallecimiento de uno de los agentes de la Guardia Civil tras producirse la colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha a 80 kilómetros de las costas de Huelva.

Así lo han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha señalado que, concretamente, esta sección ha abierto diligencias previas en el caso de uno de los agentes fallecidos, que fue trasladado a Huelva tras el accidente.

Los hechos se produjeron el pasado viernes, 8 de mayo, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, resultaron heridos otros dos agentes, que están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración. Las investigaciones para esclarecer lo sucedido continúan abiertas.

En las labores de rescate y salvamento, participaron, además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes desde la Guardia Civil agradecieron la ayuda prestada en esos momentos "tan complicados".

Se trata de dos guardias civiles con "amplia experiencia" en el Servicio Marítimo. Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo JM, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020. Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos. Entre ellos tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

El otro guardia civil fallecido es Germán PG, nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Los agentes fallecidos, que fueron despedidos el pasado sábado en Huelva en la misa funeral celebrada en su honor, han recibido la Cruz del Mérito de la Orden de la Guardia Civil con Distintivo Rojo a título póstumo.