El alcalde de Almonte (Huelva) plantea la posibilidad de una playa artificial en Matalascañas para "retener arena"

Archivo - Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas en enero. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, se ha referido este viernes en el pleno municipal a las distintas opciones que se han puesto encima de la mesa para dar una solución a los problemas de la playa de Matalascañas y ha apuntado a que para la retención de arena, "en un estudio de alternativas que se pudiera hacer" se plantea crear "una playa artificial delante de Matalascañas" de forma que el núcleo costero, "en lugar de tener la orilla a cien metros, la tendría a 150, 200 o 300 metros".

Así lo ha manifestado en el pleno, en el que ha subrayado que esto "tampoco es mala opción" y que se planteará en el Consejo de Participación de Doñana, según ha adelantado el diario Huelva24.

Bella ha explicado que en la Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana, celebrada el 27 de febrero, se trató el análisis de estrategias y propuestas centradas en la respuesta de emergencia ya en marcha por los efectos de los temporales en Matalascañas y en analizar soluciones a medio y largo plazo para proteger a Doñana y su litoral ante la emergencia climática.

En este sentido, ha señalado que en la comisión "se llegó a una conclusión que se va a trasladar al pleno del Consejo" y que tiene que ver con estas dos cuestiones. "Se acordó por parte de todos que había que hacer una actuación inmediata, que una cosa era la reposición de las obras de lo que se habían roto en el paseo marítimo, que había que reponer inmediatamente para dar servicio y asegurar la seguridad de la gente y una segunda parte que es una solución ya a medio plazo, donde habrá que estudiar y poner encima de la mesa bastantes cosas".

El alcalde de Almonte ha indicado que la Junta de Andalucía ha puesto "todos los visores que tiene" para la zona de la costa y que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto "su plan estratégico de las costas españolas" y "a todo eso habrá que añadirle en un plazo de tiempo muy breve todas aquellas aportaciones de los distintos miembros de la comisión".

"Nosotros vamos a aportar estudios geológicos que, tenemos muy elocuentes, de la Universidad de Huelva y algún otro especialista y consultora y se nos han ofrecido también algunos estudios antiguos que nos han llegado de años anteriores. Toda esa aportación se va a hacer, de tal manera que el análisis que haga la comisión y el pleno del Consejo de Participación sea una solución medianamente consensuada", ha remarcado.

Bella ha destacado que la cuestión se podría "resumir" en que "es una evidencia que por el frente litoral de Matalascañas ha dejado de pasar toda la arena que antes pasaba" por "el espigón Juan Carlos I y el espigón que posteriormente se hace en la zona de Punta Umbría" que "impide que pase en torno a unos 350.000 metros cúbicos", algo, ha afirmado que "ha ocurrido a lo largo de muchísimos años".

"Ahora mismo ya se ha colmatado esa playa y esa arena vuelve a aparecer, vuelve a pasar, pero no se deposita delante de Matalascaña porque es una zona dura dentro de la fragilidad que tienen las dunas móviles y el Asperillo. Entonces la arena tiende a ir a las zonas naturales y no a la zona urbanizada", ha remarcado.

Por ello, ha afirmado que "caben dos cosas", la aportación de arena que está haciendo el Gobierno y una segunda parte que era "el retranqueo directo del paseo marítimo" como "parte de resiliencia, tal y como se entiende", toda vez que ha planteado que "no es la única opción" porque "en un estudio de alternativa que se pudiera hacer, no solo es esa visión la que se puede tener, hay otras visiones".

Estas, ha subrayado, consistirían, "por supuesto, en la aportación de arena que se tenía que haber hecho antes para retener esa arena y la segunda parte de cómo retener la arena, puede ser creando una playa artificial delante de Matalascañas". "Por supuesto que las condiciones que se ha puesto es desde un punto de vista de la ciencia, aprovechando lógicamente todos los estudios científicos que hay pero en una solución de continuidad a largo plazo", ha añadido.

Finalmente, el alcalde de Almonte ha destacado que "hay un acuerdo, por primera vez, importante" y "consensuado por parte de todo el mundo" que "es actuar inmediatamente con los medios que tenemos y, a continuación, hacer una estructura a medio y largo plazo", ha concluido.