Almonte (Huelva) lamenta que el Gobierno "no contempla medidas inmediatas" para Matalascañas y que "desvía el foco"

Imagen de los daños ocasionados por la borrasca 'Francis' en Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha lamentado este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "no contempla" medidas "inmediatas" para Matalascañas y que "desviar el foco hacia inversiones globales anunciadas para el conjunto del municipio, como las referidas por el Ministerio en materia de agua, depuración o proyectos de largo recorrido, no responde a la urgencia actual que vive la urbanización".

Así lo ha manifestado en una nota, en la que ha apuntado que "se trata de actuaciones estructurales que no ofrecen una solución inmediata a los daños provocados por los temporales, ni a los problemas de seguridad, estabilidad y recuperación económica que afectan hoy a vecinos y empresarios del núcleo costero".

En este sentido, se ha referido a la reunión mantenida este miércoles en Madrid señalando que, a su juicio, "ha evidenciado un desfase entre las soluciones planteadas por el Ministerio y la urgencia real que vive Matalascañas" tras los últimos temporales. Por ello, indica que, "ante este escenario", actuará "directamente" para recuperar el paseo marítimo y "devolver la normalidad a la zona afectada" de playa para que "estén operativos este verano" y ha recordado que ha solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia y las ayudas correspondientes.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha manifestado que el Ministerio "mantiene una posición que no contempla medidas inmediatas de apoyo a los vecinos y empresarios afectados, apostando por propuestas a largo plazo que no dan respuesta a la situación catastrófica actual".

Desde el Consistorio se subraya que Matalascañas es "una referencia turística clave" en la provincia de Huelva, "especialmente en turismo familiar y activo", y el "único núcleo turístico" integrado en la playa de Doñana. "La falta de soluciones inmediatas ya está teniendo efectos económicos, afectando a los alquileres y a la planificación de la próxima temporada estival, de la que dependen numerosas familias", ha añadido.

En este sentido, el Ayuntamiento señala que la propuesta planteada por el Ministerio "pasa por soluciones de largo recorrido, como la redacción de un anteproyecto para un paseo marítimo retranqueado" que, posteriormente, "debería transformarse en proyecto y en inversión". Un planteamiento que, "además de no contar con espacio físico suficiente en el tramo afectado, sitúa cualquier actuación efectiva en un horizonte de varios años, sin ofrecer respuesta a los problemas inmediatos que presenta actualmente Matalascañas", añade.

Por último, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará los procedimientos "necesarios" para reclamar las indemnizaciones "correspondientes", incluida la reclamación de responsabilidad patrimonial, al considerar que "los daños no solo se deben a las tempestades, sino también a la falta de aportes de arena durante más de siete años". Además, mantendrá una reunión con todos los grupos políticos municipales para compartir "la posición" del Ayuntamiento y "avanzar con una visión común, con el objetivo de normalizar la situación de cara al verano".