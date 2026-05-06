Almonte (Huelva) pide tener en cuenta la "realidad" medioambiental y territorial en la reforma del reglamento de Costas

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ALMONTE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), que cuenta en su territorio con Matalascañas, El Rocío y una gran parte del Espacio Natural de Doñana, ha defendido este miércoles que "cualquier interpretación o modificación" vinculada a Costas "debe tener en cuenta la realidad ambiental y territorial, en este caso, del Parque Nacional".

Así se ha pronunciado el Consistorio almonteño en declaraciones a Europa Press, respecto al anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas que hasta el pasado 1 de abril sometió a información pública el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este sentido, la postura del Ayuntamiento va en la línea con lo manifestado este mismo miércoles por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, quien antes de intervenir en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para exponer la posición del Gobierno andaluz sobre la reforma del reglamento, ha exigido al Gobierno que retire el borrador de reforma del reglamento de costas por ir "en contra" de Andalucía y sus sectores productivos.

Desde Almonte, el Ayuntamiento ha subrayado que "siempre se ha defendido poner el foco en lo local", en "quienes habitan, conocen y cuidan este espacio durante todo el año".

Al respecto, el Ayuntamiento ha apuntado que ya mostró su "rechazo" al proceso de deslinde de las marismas al considerar que "no se ajustaba a la realidad ambiental del territorio", recordando que "son zonas de agua dulce dependientes de las lluvias y del flujo natural de los arroyos".

Por su parte, la consejera ha afeado al Ejecutivo que "no se ha leído las alegaciones" presentadas. "No se han tenido en cuenta porque no ha dado tiempo material. Se ha publicado directamente el borrador y tienen que escucharnos", ha dicho.

El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido este miércoles desde el Senado una iniciativa que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP este miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.