Almonte (Huelva) valora en nueve millones de euros la cantidad para "restablecer lo que ha desaparecido" en Matalascañas

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha señalado este miércoles que se ha realizado una "primera valoración" de la afectación de infraestructuras "por metro" en Matalascañas debido al temporal 'Francis' por la que estiman que "aproximadamente se precisarían en torno casi a nueve millones de euros para restaurar lo que ha desaparecido", en cuando "a la parte de la protección".

Así lo ha manifestado el alcalde en declaraciones a los medios este miércoles antes de la reunión prevista con las administraciones para tratar los problemas del núcleo costero, en la que ha señalado que "están afectadas en torno a un kilómetro y medio de costa", donde "puede haber, aproximadamente, entre 50 a 60 inmuebles, algunos de ellos de carácter colectivo" por lo que "estaríamos hablando de a lo mejor miles de personas" afectadas.

Al respecto, Bella ha señalado que "hay que tener en cuenta que el municipio de Almonte tiene 56 kilómetros de costa, desde Mazagón hasta la desembocadura del Guadalquivir, y solo tiene construido cuatro kilómetros" que "tienen todos los beneplácitos de todo el mundo, de todos los ministerios, de todas las administraciones, a lo largo de todo el tiempo". Por lo que considera que "es algo que tendremos que asumir entre todos".

En este sentido, cuestionado por la propuesta expuesta el pasado lunes por el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, sobre que la solución "estructural" de la playa de Matalascañas (Huelva) pasa por "reubicar el paseo tierra adentro" en una actuación que "asumiría al cien por cien la demarcación de la Dirección General de Costas", el alcalde de Almonte ha apuntado que "cuando hace este tipo de elucubraciones está hablando de algo a futuro" porque "está hablando de retranquear la primera línea de playa de Matalascaña a cien metros, con lo cual sería eliminar más de 300 edificios".

"Eso me parece que es de una envergadura tremenda, que evidentemente si el Estado lo asume, pues tendría que asumirlo con expropiaciones, con indemnizaciones y con realización de la obra. Habrá que plantearlo como un objetivo de Estado y habrá que calcular, pues calculo que 800.000 millones de euros para poder hacer esa operación. Pero eso no es una operación que se pueda plantear a un ayuntamiento que tiene 50 millones de euros de presupuesto", ha dicho antes de añadir que, además, "ese tipo de cuestiones tendrán que formar parte más de un cierto consenso, que no de una imposición".

Así las cosas, Bella ha subrayado que el Ayuntamiento lo que solicita ahora mismo es "que nos den salvavidas" por lo que ha criticado que "plantear eso cuando le estamos diciendo, por favor, que nos estamos ahogando, que el agua nos está llegando prácticamente hasta el patio y que nos digan que vamos a hacer un retranqueo" le parece que "no tiene ningún sentido". "Creo que son dos cuestiones distintas. Esa es una y otra es la que estamos hablando ahora. Queremos salvavidas para salvar a la gente, para proteger a la gente", ha remarcado.

"Las mareas son las que son, si estamos afectados por alguna tormenta más, por alguna tempestad más, donde se sume el índice de mareas más los vientos, podríamos estar más afectados. Hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos sin defensa en ese kilómetro y medio. Por lo tanto, eso es lo que estamos reclamando, que cuanto antes hagamos lo que tengamos que hacer para que esas defensas estén ahí", ha señalado.

Bella ha apuntado que "luego vendrá el tiempo de reconstruir, de embellecer y de revestir lo que tiene que ser un paseo marítimo" pero que ahora mismo "la defensa es fundamental que se reponga cuanto antes para que no haya más afecciones".

El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento ha mantenido una reunión con todos los partidos políticos presentes en Almonte y que "todo el mundo está en desacuerdo" con que el retranqueo se pueda hacer y ha manifestado que la afección del núcleo costero viene motivada, "fundamentalmente por un espigón que se construyó hace más de 50 años, que impide que 300 metros cúbicos de arena pasen cada año a esta playa", por lo que considera que no deben "pagarlo los vecinos de Matalascañas".

ACTUACIONES PARA ZONAS "MÁS SENSIBLES"

Asimismo, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ahora mismo está acometiendo actuaciones para "arropar las zonas más sensibles, como digo las depuradoras, el pueblo andaluz y el edificio de Alcotán", pero que "esto no quita que el mar pueda emprender por otro lado" y que, "de hecho, cuando se inició la obra de la arena, dijimos hace un mes que esta arena había que haberla echado en aquel sitio, que es el sitio más vulnerable".

"No se nos ha tenido en cuenta, se nos dijo que eso técnicamente no era posible y ahora aquí tenemos una altura de dos metros más que la zona que está afectada", de forma que "en cuanto haya una evolución del mar ese agua va allí y aquello es mucho más vulnerable. Estamos en la crónica de una muerte anunciada, esto se podría haber evitado y aquí lo que hace falta es buena voluntad y lo que tenemos que hacer es salvar a Matalascaña y salvar su litoral, que es fundamental para Doñana", ha dicho Bella.

De la misma manera, el alcalde ha insistido en que "en otras ocasiones el Ministerio ha actuado en el paseo marítimo" y que "hay 300 metros de paseo, he hecho, que no es vulnerable ante cualquier cosa que suceda" por lo que considera que "eso es lo que hay que aplicar a partir de ahora", así como ha explicado que la comisión técnica "está recopilando los proyectos antiguos y haciendo una valoración de todos los daños".

Además, ha enfatizado que "hay que tener en cuenta que los daños no solo afectan a la línea de protección de playas, sino también al encauce de aguas residuales", lo cual "podría provocar un problema" y, "sobre todo, pensando también en el futuro, que la depuradora de Matalascañas se pudiera sentir afectada y eso sería un problema ambiental mayor aún del de protección y de seguridad que tenemos".

Finalmente, con respecto a la petición de la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el presunto "riesgo de colapso" de un edificio del núcleo costero, el alcalde ha señalado que "hicieron toda una apreciación de cómo estaba el edificio, fundamentalmente Alcotán y el resto de las instalaciones, y con el informe que han hecho es con lo que el Ayuntamiento está actuando".

"Hemos arropado ya la parte del edificio Alcotán, que es lo que se nos dijo que teníamos que hacer y ayer ya realizamos esos trabajos a expensas de que el embiste del mar no sea potente y podamos salvar esa situación y hoy estamos trabajando tanto en el ámbito de la depuradora como en el del Pueblo Andaluz, que también hay familias que están afectadas".

"Yo creo que aquí hay dos consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es que necesitamos unas actuaciones de salvamento, unas actuaciones lógicamente de protección para la gente y para los inmuebles y una segunda que es más a largo plazo que tendremos tiempo de hacerlo. Esperemos que las respuestas sean positivas y que todo el mundo nos pongamos las pilas porque son cientos de familias las que viven de este núcleo turístico, que es muy importante para la comarca y no parece lógico que cuando Doñana tiene un problema, pues nos pongamos de lado y no echemos cuenta a los problemas que tiene Doñana.