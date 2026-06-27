Alrededor de 900 jóvenes participan en los encuentros formativos de gimnasia rítmica y natación de Diputación de Huelva

Alrededor de 900 jóvenes participan en los encuentros formativos de gimnasia rítmica y natación de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 900 jóvenes han participado en los diferentes encuentros de gimnasia rítmica y natación que se han celebrado en diversos puntos de la geografía provincial y englobados en los encuentros formativos que pone en marcha el Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva a lo largo del año, dentro del programa La Provincia en Juego, y que tiene como principal objetivo "la realización de actividades físico-recreativas de los jóvenes de la provincia de Huelva en edad escolar".

Según ha detallado la Institución Provincial en una nota, en gimnasia rítmica han participado casi 650 jóvenes de más de 200 equipos de diferentes clubes de la provincia, en categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. En este curso escolar se han desarrollado tres fases previas, en Almonte, Punta Umbría y Aracena.

En Almonte participaron 193 gimnastas de la zona del Condado, mientras que en Punta Umbría se dieron cita 244 jóvenes de la Costa, y en Aracena se inscribieron 197 gimnastas de la zona de la Sierra. Tras estas tres fases previas, se llevaron a cabo posteriormente dos encuentros más en Hinojos y Almonte.

En el primero se desarrolló la fase final de las categorías de infantil, cadete y juvenil con la participación de 155 gimnastas, mientras que en la segunda cita participaron 220 gimnastas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

Por su parte, en los cuatro encuentros formativos de natación que se han celebrado en Aracena, Bollullos par de Condado, Palos de la Frontera y Cartaya han participado alrededor de unos trescientos participantes procedentes del C.N.Colombino, E.D.M. Aracena, E.D.M. Palos de la Frontera, Escuela Municipal de Bollullos, SDA Aljaraque, S.M.D. Cartaya, Trigueros E.D.M. Natación, y Club Natación Huelva.

Desde el Servicio de Deportes de la Diputación se pretende, a través de la puesta en marcha de estos encuentros, que los jóvenes de la provincia practiquen diferentes actividades físicas con diversos objetivos orientados al ocio saludable, donde el mayor exponente sea conseguir la máxima participación sin tener en cuenta sus condiciones físicas o técnicas y que estos disfruten de unas actividades confeccionadas desde criterios formativos y lúdicos.

Según ha destacado la Diputación, mejorar la prevención y la salud, potenciar los valores de la práctica deportiva, así como hacer del deporte un referente de movilidad y vertebración del territorio y del turismo interno y externo son algunos de los objetivos que se ha marcado el Servicio de Deportes con la realización de estos encuentros de gimnasia rítmica y natación.