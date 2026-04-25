Por Andalucía denuncia "colapso estructural" de la Justicia en Huelva y acusa a la Junta de "deterioro sistemático"

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA HUELVA

HUELVA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha denunciado la situación de "colapso estructural" que atraviesa la Administración de Justicia en la provincia, que atribuye a la gestión del Gobierno andaluz y a un "deterioro" que, según ha afirmado, "ya no puede considerarse puntual, sino sistémico".

Jiménez ha señalado que la Justicia en Huelva reproduce el mismo patrón que en el conjunto de Andalucía, "un aumento constante de la carga de trabajo sin el correspondiente refuerzo de medios materiales y humanos". Esta situación, ha advertido, "está provocando retrasos generalizados, la saturación de los juzgados y una creciente desconfianza ciudadana en el sistema judicial".

"El problema no es casual, sino consecuencia de no haber hecho de la Justicia una prioridad política", ha subrayado el candidato, quien ha recordado que en 2024 se dejó sin ejecutar el 38% del presupuesto autonómico destinado a este ámbito, lo que supone más de 346 millones de euros sin invertir.

Desde Por Andalucía alertan de que "el incremento de la litigiosidad, unido a la falta de refuerzos, está llevando al sistema a una situación límite". "Entre 2022 y 2025, los asuntos judiciales en Andalucía aumentaron más de un 11%, sin que ello haya venido acompañado de una ampliación suficiente de plantillas o infraestructuras", ha subrayado.

En este contexto, Jiménez ha advertido de que ya existen procedimientos que se están señalando a varios años vista, lo que a su juicio supone "una vulneración práctica del derecho a la tutela judicial efectiva". Una realidad que, según ha añadido, también se percibe en los juzgados onubenses, donde "la acumulación de expedientes y la falta de personal están ralentizando de forma significativa la resolución de los casos".

"ABANDONO" DE SEDES JUDICIALES Y EL "FRACASO" DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

El candidato ha señalado, además, el estado de "abandono" de numerosas sedes judiciales y el "fracaso" del proceso de digitalización impulsado por la Junta de Andalucía. En este sentido, ha recordado los problemas del sistema informático Adriano, cuya caída llegó a paralizar la actividad judicial en Andalucía durante varios días, poniendo de manifiesto, a su juicio, "la falta de planificación y de inversión real en modernización".

En el caso de Huelva, ha criticado que el proyecto de la Ciudad de la Justicia haya quedado "relegado a otra promesa electoral incumplida". A ello, ha añadido un "déficit estructural de personal", con refuerzos que considera "insuficientes y desajustados" respecto al aumento de la carga de trabajo, lo que, según ha advertido, "agrava aún más la situación de colapso".

Jiménez ha puesto también el foco en las consecuencias de este deterioro sobre los colectivos más vulnerables, especialmente en el ámbito de la violencia de género. "No solo no se refuerzan los recursos, sino que se eliminan partidas específicas destinadas a la atención a víctimas, lo que supone una decisión política profundamente irresponsable", ha señalado.

En este sentido, ha criticado la "falta" de medios especializados y la "insuficiencia" de recursos como las salas Gesell o el modelo Barnahus, herramientas que considera fundamentales para evitar la revictimización de menores y víctimas de violencia.

Frente a esta situación, Por Andalucía propone un conjunto de medidas orientadas a "reconstruir la Justicia como servicio público esencial", entre las que destacan el refuerzo efectivo de las plantillas, la mejora de las infraestructuras judiciales, una digitalización realmente útil para el sistema y el incremento de los recursos destinados a la atención a víctimas.

Asimismo, Jiménez ha defendido la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a la Justicia en todo el territorio, reforzando la asistencia jurídica gratuita y dotando a los juzgados de los medios necesarios para ofrecer una respuesta más ágil y eficaz.

"La Justicia es un derecho y no puede seguir funcionando como un sistema colapsado que depende del esfuerzo de sus profesionales para no venirse abajo", ha concluido el candidato, quien ha insistido en que "el debate no es técnico, sino político: o se apuesta por la Justicia pública o se continúa administrando su deterioro".