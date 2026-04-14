Por Andalucía reclama una nueva paralización de la gran urbanización que se construye en El Rompido (Huelva)

Ecologistas en una protesta por las obras de El Rompido. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha mostrado su "firme oposición" al desarrollo del proyecto urbanístico que se desarrolla en El Rompido, en Cartaya (Huelva), y ha exigido su "paralización inmediata" al considerar que "agrava una situación ya insostenible" en un núcleo costero que "sufre continuos cortes de electricidad y agua, afectando gravemente a la calidad de vida de sus vecinos y al tejido económico local".

Así lo ha reclamado después del auto de levantamiento de las medidas cautelarísimas que había impuesto un juzgado Contencioso Administrativo de Huelva a las obras del Proyecto de Urbanización en la zona, ante el que Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de apelación --inicialmente fue la organización que presentó la solicitud, que fue admitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva, acordando la suspensión de la obra, que fue levantado después--.

De este modo, en una nota, el candidato número 3 de la coalición Por Andalucía por la provincia de Huelva, David F. Calderón, ha denunciado que "durante el último año se han intensificado los cortes del suministro eléctrico, con interrupciones de 8 a 10 horas de duración quincenalmente, a los que se suman frecuentes cortes de agua de hasta 12 horas de duración".

Calderón ha relacionado estos problemas de suministro eléctrico y de agua, que "la población sufre desde hace una década", con "macroproyectos urbanísticos depredadores como el que actualmente está en marcha" y que "duplicará el número de viviendas y la población del territorio de una tacada sin garantizar los servicios públicos esenciales ni la preservación del inmenso patrimonio natural que atesora El Rompido".

La coalición ha respaldado además el recurso de apelación presentado por Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el levantamiento de las medidas cautelarísimas que suspendían las obras del sector SUS C-2 Rompido Este, al entender que existen "riesgos ambientales irreversibles y falta de garantías legales".

En este sentido, el recurso judicial advierte de "posibles daños de muy difícil o imposible reparación derivados de la ejecución del proyecto, como la destrucción de hábitats protegidos, especies de flora y fauna y la alteración del terreno en una superficie significativa". Asimismo, cuestiona "la viabilidad" del desarrollo urbanístico "al no acreditarse la suficiencia de recursos hídricos necesarios para abastecer las futuras viviendas".

Desde Por Andalucía, David F. Calderón ha denunciado que "hoy 14 de abril El Rompido vuelve a estar sin electricidad, afectando especialmente a la zona centro de El Rompido, con más de 40 establecimientos hosteleros paralizados". "Se trata de negocios familiares que vuelven a asumir cuantiosas pérdidas, derivadas del cese de la actividad en pleno servicio de almuerzo y la pérdida de productos perecedero".

En este sentido, lamenta que "este corte se suma a otros recientes, como el del 30 de marzo, con ocho horas sin luz; el 12 de marzo, con una duración similar; y otros en febrero y diciembre". "Es decir, sufrimos cortes cada 15 días" y subraya que "esta situación no solo deteriora la vida cotidiana de la población, sino que golpea directamente al principal motor económico del enclave: el turismo".

"El sector empresarial está profundamente preocupado, al igual que los cientos de trabajadores y trabajadoras que dependen directamente de él", ha añadido. A esta problemática se suma, según ha indicado, "una deficiente red de abastecimiento de agua, con interrupciones mensuales que se repiten desde hace más de una década". "No se puede plantear un crecimiento urbanístico de esta magnitud cuando ni siquiera están garantizados los servicios básicos", ha remarcado.

"TRIPLICAR LA POBLACIÓN"

Calderón explica que el proyecto "contempla la construcción de alrededor de mil viviendas, un campo de golf y un centro comercial", lo que, según Por Andalucía, "supondría duplicar el número de viviendas y triplicar la población en un entorno ya tensionado".

"Estamos ante un modelo de desarrollo que no responde a la realidad del territorio y que incrementa la masificación", ha advertido Calderón. Además, ha alertado del "impacto ambiental en un espacio de alto valor ecológico", próximo al paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, "protegido como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000".

En este sentido, ha criticado que "la maquinaria pesada ya está actuando sobre una masa forestal de enorme valor paisajístico. Se están produciendo daños que pueden ser irreversibles si no se detiene el proyecto", ha afirmado.

Por todo ello, la coalición ha exigido que "se atienda el recurso presentado por Ecologistas en Acción y que se restablezcan las medidas cautelares para frenar las obras". "No tiene sentido que un proyecto que lleva más de una década sobre la mesa no pueda esperar unas semanas a que se pronuncien los tribunales", ha concluido Calderón.

Desde Por Andalucía insisten en "la necesidad de priorizar la protección ambiental, la sostenibilidad del territorio" y la "garantía de servicios públicos básicos frente a intereses urbanísticos" que, a su juicio, "ponen en riesgo el futuro de El Rompido".