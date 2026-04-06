Arranca el Campeonato de Europa de Huelva 2026, marcado por el homenaje el domingo a Carolina Marín tras su retirada

Huelva celebra desde este lunes el Campeonato de Europa de Bádminton 2026. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huelva se sitúa desde este lunes, 6 de abril, en el centro del bádminton europeo con el inicio del Campeonato de Europa Huelva 2026, una cita que reunirá hasta el próximo domingo, 12 de abril, en el Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' a más de 200 deportistas procedentes de más de una veintena de países. Además, en este contexto, el próximo domingo a las 11,00 horas tendrá lugar un gran homenaje a Carolina Marín tras anunciar su retirada el pasado 26 de marzo.

La competición ha arrancado a las 16,00 horas con las primeras rondas en un torneo que presenta un elevado nivel competitivo, con la presencia de campeones olímpicos, mundiales y volantistas situados entre los diez primeros del ranking mundial. La acción ha comenzado con los primeros encuentros de dieciseisavos de final en las pruebas individuales, así como los partidos iniciales de octavos de final en dobles mixto.

El campeonato se desarrollará de forma ininterrumpida durante toda la semana en tres pistas simultáneas, concentrando los encuentros más destacados en la pista 1, donde se disputarán los denominados 'show matches', con una puesta en escena especial. La competición irá avanzando progresivamente en intensidad a lo largo de las jornadas. El martes y el miércoles se completarán las primeras rondas y los octavos de final, mientras que el jueves comenzarán a definirse las rondas finales con la disputa de los primeros cuartos de final, especialmente en las pruebas de dobles.

El viernes marcará un punto de inflexión con la lucha directa por las medallas, en una jornada en la que se disputarán los cuartos de final de las pruebas individuales y de dobles, así como las semifinales de dobles femenino y mixto en la pista principal.

El fin de semana concentrará los momentos decisivos del Campeonato. El sábado se disputarán las semifinales restantes y se conocerán los primeros campeones de Europa en las finales de dobles femenino y dobles mixto. Ya el domingo, la jornada final arrancará a las 12,00 horas con la final de individual femenino, seguida de la final de dobles masculino y, como cierre del campeonato, la final de individual masculino, tras la cual tendrá lugar la ceremonia de entrega de medallas.

Antes de la disputa de las finales del domingo, el campeonato vivirá uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a Carolina Marín. La jugadora onubense, que recientemente ha anunciado su retirada del bádminton profesional, no competirá en esta edición, pero estará presente en el pabellón que lleva su nombre para recibir el reconocimiento del público y las instituciones a una trayectoria histórica en este deporte.

PRINCIPALES FIGURAS

En el plano deportivo, el campeonato contará con la participación de algunas de las principales figuras del bádminton europeo. En individual masculino destacan nombres como el danés Anders Antonsen o los franceses Christo Popov y Alex Lanier, mientras que en dobles masculino sobresalen parejas de referencia como la formada por Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen o los propios hermanos Popov. En dobles femenino no faltan las incombustibles hermanas Stoeva y en dobles mixto el nivel será igualmente elevado, con la presencia de algunas de las duplas más consolidadas del circuito internacional.

El Campeonato de Europa Huelva 2026 supone el regreso de esta competición a la ciudad tras la edición de 2018, en la que Carolina Marín se proclamó campeona, y refuerza el papel de Huelva como sede de referencia del bádminton internacional, tras haber acogido también los Campeonatos del Mundo de 2021.

Este Campeonato de Europa proyecta la imagen de la capital onubense y Andalucía a nivel nacional e internacional, contando con un sólido respaldo institucional, gracias al apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva y el Consejo Superior de Deportes, y con el impulso de Iberdrola como patrocinador principal además de Caja Rural del Sur y su Fundación, El Corte Inglés y Yonex.

La participación española arranca con protagonismo El bádminton español estará muy presente desde el primer día de competición en el Campeonato de Europa Huelva 2026, con varios debuts repartidos entre la jornada inaugural del lunes y la intensa sesión del martes.

El estreno nacional ha corrido a cargo del dobles mixto formado por Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla, que se enfrentan a los alemanes Malik Bourakkadi y Leona Michalski en un encuentro que se disputa este lunes a las 17,30 horas, en la pista 2.

Más tarde, a las 20,00 horas en la pista 1, llegará el turno de Clara Azurmendi, que debutará en individual femenino ante la suiza Dounia Pelupessy. En esa misma pista, a partir de las 20,40 horas, cerrarán la participación española del día el dobles mixto de Lucía Rodríguez y Rubén García frente a la pareja neerlandesa formada por Andy Buijk y Meerte Loos.

La segunda jornada, que se disputará íntegramente el martes en horario de mañana y tarde, contará también con una amplia presencia nacional. El primer español en entrar en liza será Álvaro Leal, que se medirá al polaco Mikolaj Szymanowski a las 10,30 horas en la pista 1. A continuación, a las 11,00 horas en la pista 2, será el turno del dobles masculino de Jacobo Fernández y Alberto Perals, que se enfrentarán a los búlgaros Ivan Rusev e Iliyan Stoynov.

En la sesión de tarde, a las 14,30 horas en la pista 3, debutarán Nikol Carulla y Carmen Jiménez en dobles femenino ante la neerlandesa Debora Jille y la alemana Isabel Lohau. Ya en la pista 1, Paula López y Lucía Rodríguez disputarán su encuentro frente a las polacas Paulina Cybulska y Kornelia Marczak a partir de las 18,00 horas, mientras que

Rubén García y Carlos Piris cerrarán la jornada en esa misma pista, en principio desde las 18,30 horas, ante los islandeses David Bjarni Bjornsson y Kristofer Darri Finnsson. De este modo, la delegación española afronta un inicio de campeonato exigente, con presencia en todas las modalidades y con el objetivo de avanzar rondas en un cuadro de gran nivel competitivo.

Por su parte, Pablo Abián, que accede directamente a la segunda ronda del cuadro de individual masculino, no debutará en las dos primeras jornadas de competición y está previsto que inicie su participación el miércoles, tercer día del campeonato, en un exigente duelo ante el danés Rasmus Gemke, quinto cabeza de serie.

El acceso al torneo será gratuito del 6 al 9 de abril, mientras que para las jornadas finales --los días 10, 11 y 12-- será necesario adquirir entrada. Los aficionados pueden optar por entradas diarias desde cuatro euros, disponibles a través de la plataforma online de El Corte Inglés.