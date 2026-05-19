Asaja-Huelva aborda en Junta Directiva las ayudas, el avance de sus proyectos y la negociación del convenio

Junta Directiva de Asaja-Huelva. - ASAJA-HUELVA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La patronal del campo onubense, Asaja-Huelva, celebró este lunes una reunión de su Junta Directiva en la que se han abordado algunos de los "principales asuntos" que marcan la actualidad de la organización y del sector agrario provincial, entre ellos la próxima Asamblea General Ordinaria, la tramitación de las ayudas por las borrascas, la campaña de la PAC, el desarrollo del proyecto Doñana Terra Innova y la negociación del Convenio del Campo de la provincia.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, durante la sesión se ha acordado que la Asamblea General Ordinaria de Asaja-Huelva se celebrará este año el próximo 25 de junio en la sede de la Federación Onubense de Empresarios, FOE, un encuentro en el que la organización hará balance de su actividad y analizará los principales retos que afrontan agricultores, ganaderos, propietarios forestales y empresas agrarias de la provincia.

La Junta Directiva ha puesto de manifiesto la intensa actividad que Asaja-Huelva mantiene actualmente en materia de proyectos, tanto en lo relativo a la seca de la encina como en otras líneas vinculadas a cultivos, investigación aplicada, promoción, transferencia de conocimiento, difusión técnica y sensibilización.

La organización ha subrayado que esta actividad responde a una estrategia de trabajo orientada a aportar soluciones útiles al sector, reforzar la competitividad de las explotaciones y defender un modelo agrario viable, sostenible y adaptado a la realidad productiva de Huelva.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido la tramitación de las ayudas por los daños ocasionados por las borrascas, un procedimiento que ha supuesto "una elevada carga administrativa" para agricultores, ganaderos y entidades colaboradoras.

Al respecto, Asaja-Huelva ha gestionado en torno a mil expedientes correspondientes a las ayudas autonómicas, además de atender incidencias vinculadas a las ayudas estatales, en algunos casos marcadas por la imposibilidad de aceptación por parte de los propios interesados.

La organización ha advertido de que estos procedimientos han sido "especialmente farragosos" y han provocado "un importante atasco en el trabajo ordinario de las entidades que, como Asaja-Huelva, están gestionando simultáneamente la campaña de ayudas de la PAC".

En este sentido, la Junta Directiva ha recordado que Asaja-Huelva ha tramitado ya 2.700 expedientes de solicitud de la PAC, en una campaña "especialmente compleja" por el impacto de las borrascas, la incertidumbre generada en muchas explotaciones a la hora de tomar decisiones de siembra y el parón de aproximadamente tres semanas que ha supuesto tener que atender, de forma simultánea, las convocatorias de ayudas impulsadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Asaja-Huelva considera "imprescindible" que las administraciones tengan en cuenta esta "situación excepcional" y ha reiterado la "necesidad" de una ampliación de los plazos de la PAC, actualmente fijados, en principio, hasta el 31 de mayo, mientras se está a la espera de la comunicación oficial del Ministerio.

La organización recuerda que la propia Junta de Andalucía solicitó al Ministerio una ampliación de la solicitud única hasta el 31 de mayo y del plazo de modificación sin penalización, por causas de fuerza mayor, hasta el 15 de junio, dado la situación de daños significativos en explotaciones agrarias, retrasos en siembras y carga administrativa extraordinaria.

La Junta Directiva también ha analizado la participación de Asaja-Huelva en Doñana Terra Innova, proyecto del que la organización forma parte como socio junto a CTA, FOE, Universidad de Huelva, OnuCoop y Seprocoop. Esta iniciativa, financiada por el CDTI y vinculada al Marco de Actuaciones para Doñana, tiene como objetivo "impulsar la innovación y la tecnología como herramientas de dinamización socioeconómica del entorno de Doñana".

Asaja-Huelva ha valorado "positivamente" la "buena marcha" del proyecto tras las primeras actividades celebradas durante esta primera mitad del año, entre ellas la presentación oficial en Almonte, el desarrollo del Living Lab Doñana 2030 en El Rocío, la jornada-taller de revisión de propuestas innovadoras celebrada en Pilas y la puesta en marcha de la Cátedra Doñana de la Universidad de Huelva.

Para la organización, Doñana Terra Innova representa "una oportunidad" para que el territorio "participe directamente en la definición de soluciones innovadoras, viables y aplicables, conectando las necesidades reales del sector productivo con el conocimiento científico, tecnológico y empresarial".

Por último, la Junta Directiva ha abordado la situación de la negociación del Convenio del Campo de la provincia de Huelva, actualmente en marcha. Asaja-Huelva ha señalado que este proceso se encuentra en una fase de análisis de las necesidades de cada subsector y de cada tipología laboral que debe quedar regulada por el convenio, con el objetivo de alcanzar "un texto equilibrado, útil, jurídicamente seguro y adaptado a la realidad del campo onubense".

La organización ha reiterado su voluntad de que exista convenio, y ha defendido que debe ser un convenio provincial, específico para Huelva, porque "la estructura productiva, las campañas, los cultivos, las necesidades de mano de obra, la estacionalidad, la climatología, la contratación en origen y la diversidad de actividades agrarias de la provincia presentan particularidades que no pueden resolverse adecuadamente desde un marco estatal homogéneo".

Asaja-Huelva considera que un convenio estatal iría "en contra de los intereses tanto de las empresas como de los trabajadores, al alejar la negociación de la realidad concreta del territorio". A juicio de la organización, la negociación provincial permite "ajustar mejor las condiciones laborales a las características reales del sector, aporta seguridad jurídica, favorece la estabilidad del empleo, facilita la organización de las campañas y permite responder con mayor precisión a las necesidades de cada subsector".

"Por el contrario, un marco estatal uniforme podría imponer soluciones generales a realidades productivas muy distintas, generando rigideces, inseguridad y pérdida de competitividad", han subrayado.

La Junta Directiva ha concluido reafirmando el compromiso de Asaja-Huelva con "la defensa del sector agrario provincial, la interlocución permanente con las administraciones, la gestión eficaz de los expedientes de sus asociados y el impulso de proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del territorio".