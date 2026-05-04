El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) garantiza "la continuidad" de las salvas de escopeta asumiendo el coste del seguro

Archivo - Salvas de escopetas en El Rocío (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) asumirá el coste de los seguros de los tiradores para las salvas de escopeta para garantizar la "continuidad" de esta tradición, ya que las aseguradoras "han dejado de ofrecer cobertura.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las últimas semanas, las compañías aseguradoras "han dejado de ofrecer cobertura" a los tiradores para las salvas de escopeta, lo que ha generado "dificultades para poder mantener esta tradición e inscribirse al proceso".

Por ello, el Ayuntamiento ha asumido a cobertura del seguro, permitiendo que los tiradores participen conforme a la normativa vigente. Por ello, el Consistorio ha publicado el procedimiento para presentar solicitudes, dirigido a todas aquellas personas interesadas en participar.

Según señala el Ayuntamiento, las Salvas de Escopeta constituyen una de las tradiciones "más singulares y arraigadas" del municipio, vinculadas a sus celebraciones y a la devoción que caracteriza al pueblo y "formando parte esencial de nuestra identidad cultural".