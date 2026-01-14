Ayuntamiento de Almonte (Huelva) lamenta la "falta de consenso" con el Ministerio tras la reunión sobre Matalascañas

Reunión entre el Ayuntamiento de Almonte y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha realizado una valoración crítica de la reunión mantenida este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al constatar que tras más de una hora y media de encuentro "no se ha alcanzado ningún consenso ni se ha percibido sensibilidad suficiente por parte del Ministerio ante la grave situación que atraviesa Matalascañas, especialmente en la zona de Caño Guerrero, tras el último temporal".

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, Francisco Bella, ha explicado que el Ministerio mantiene una propuesta basada en actuaciones a largo plazo, centradas en la elaboración de un anteproyecto para un posible paseo marítimo con retranqueo que, posteriormente, debería convertirse en proyecto y, más adelante, en inversión.

"Un planteamiento que sitúa cualquier solución efectiva en un horizonte mínimo de dos años, recordando además que la ejecución de proyectos anteriores, como el aporte de arena, se ha demorado durante más de siete años", ha detallado.

Ante esta situación, el primer edil ha anunciado que el Ayuntamiento declarará la emergencia y actuará directamente en la obra, con el objetivo de "recuperar el paseo marítimo de cara a este verano, atendiendo a las necesidades de seguridad y a las expectativas de vecinos, empresarios y visitantes", toda vez que el Consistorio continuará solicitando apoyo al Ministerio de Política Territorial para que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia contemple "el mayor nivel de ayuda posible, así como a la Junta de Andalucía, y al conjunto de administraciones e instituciones".

En este sentido, el Ayuntamiento de Almonte recabará el respaldo de órganos como el Consejo de Participación de Doñana y la Fundación Doñana 21, entre otros, al considerar que se trata de "un problema vital" para el municipio y su economía, que habría requerido "una respuesta preventiva y coordinada por parte de las administraciones competentes".

Bella ha subrayado que el Ayuntamiento ha ofrecido "consenso y colaboración", planteando incluso la posibilidad de acuerdos estables para seguir siendo parte activa en la conservación del Parque Nacional de Doñana, en ámbitos como el agua, la depuración y la gestión del territorio. Sin embargo, ha lamentado que la respuesta obtenida haya sido "insuficiente" ante "los problemas urgentes que presenta Matalascañas", insistiendo en que el Consistorio "seguirá actuando con responsabilidad para dar una solución real a una situación que afecta de forma directa a la playa de Doñana y a las familias que dependen de ella".

En la reunión celebrada en Madrid, junto al alcalde de Almonte han participado la primera teniente de alcalde, Antonia Rocío Pérez; la concejal de Sostenibilidad y Urbanismo, María Victoria Cáceres; y el concejal de Servicios, Juan Manuel Aguilar, formando parte de la delegación municipal que ha trasladado al Ministerio la situación que atraviesa Matalascañas.