El Ayuntamiento arranca la campaña de control de plagas en Huelva que se prolongará hasta finales de julio

Campaña de control de plagas en Huelva capital. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha comenzado la campaña de control de plagas con cuatro equipos trabajando de forma simultánea para llegar a todos los barrios de la capital. Una operación de desinsectación y desratización que se realiza de manera preventiva, "siempre compaginada con las actuaciones de respuesta a incidencias detectadas o avisos de los ciudadanos". Así, la campaña continuará hasta finales del mes de julio, dejando para la última semana la desinsectación y desratización del Recinto Colombino y zonas aledañas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, para cubrir toda la capital, los tratamientos se han programado en cuatro zonas para completar la desinsectación de todas las calles del término municipal. Así, la zona 1 incluye el centro, Pescadería y Molino de la Vega y la zona 2 el Matadero, Barrio Reina Victoria, Huerta Mena, Marismas del Titán y Punta del Sebo, Barriada San Antonio, Adoratrices, Polígono San Sebastián; Guadalupe, Viaplana, Conquero, Pérez Cubillas, Nuestra Señora del Rocío, Vicente Yánez Pinzón, Martín Alonso Pinzón; Balbueno, Jesús; Tartessos, El Polvorín, El Higueral, José Antonio, Los Rosales y La Condesa.

La zona 3 cubre la barriada de La Navidad, Las Colonias, Santa Lucía, y barriada del Carmen, mientras que la zona 4 cubre el Santuario de La Cinta; Cardeñas, Hotel Suárez, Peguerillas, Santa Marta, Parque Moret, Orden alta y baja, Príncipe Felipe, El Torrejón, Verdeluz, Hispanidad, La Alquería, La Ribera, Nuestra Señora del Pilar y Tres Ventanas.

La campaña municipal se desarrolla a través de la empresa adjudicataria del servicio, Athisa, para la desinsectación de la red de alcantarillado de Huelva. Se trata de actuaciones de pulverización de formulados insecticidas micro encapsulados en las paredes de los registros de la red de saneamiento, imbornales y arquetas. Unos productos de "menor impacto ambiental", que "logran un efecto persistente para evitar el desarrollo de las cucarachas". La intención es evitar el desarrollo de plagas, principalmente de cucarachas e insectos.

El Ayuntamiento ha advertido que tras la realización de estas acciones preventivas "es posible observar ejemplares muertos de cucarachas en la vía pública". Esta situación "es normal y forma parte del proceso de eliminación de los insectos" y, apunta que, "además su presencia no conlleva riesgo para los ciudadanos ya que fallecen a los pocos minutos debido a la acción de los insecticidas utilizados durante el tratamiento, garantizando la eficacia de la desinsectación".

Asimismo, informa de que se está procediendo a la reposición y mantenimiento de estaciones de cebado para roedores, especialmente en zonas de arbolado urbano "porque, aunque estos roedores no presentan el mismo riesgo sanitario que los asociados a la red de saneamiento, resulta necesario llevar a cabo actuaciones preventivas para el control de su población".

Desde el Ayuntamiento solicitan la colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de evitar el depósito de residuos fuera de los lugares y horarios habilitados. Finalmente destaca que, aparte de esta actuación especial, durante todo el año el Consistorio dispone de un servicio de mantenimiento y de atención a peticiones de los ciudadanos a través de los cauces establecidos en Línea Verde, teléfono atención al ciudadano 686 09 50 63 o al correo electrónico denuncias.plagas@huelva.es.

VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL

Por otro lado, ha anunciado que la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de prevención frente al Virus del Nilo Occidental. Ante posibles riesgos, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, así como evitar los olores intensos --perfumes o jabones aromatizados-- porque atraen a los mosquitos.

En este sentido, anima a "reforzar las medidas domésticas" tales como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos. Otra medida "fundamental" es "evitar generar" zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda "mantener adecuadamente" las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.