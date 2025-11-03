El Ayuntamiento celebra el Mes de la Infancia reforzando las actividades que organizan los colectivos de Huelva

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva ha editado y publicado en la web municipal y en redes sociales una programación que pretende recopilar todas las propuestas organizadas en la ciudad en el marco del Día Universal de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre.

El objetivo, apunta la teniente alcalde responsable del Área, Adela de Mora "es aprovechar el Mes de la Infancia para reconocer, una vez más, el trabajo que realizan los distintos colectivos con actividades destinadas a los menores, pero también a las familias y a los profesionales que trabajan con ellos".

Una programación "que se refuerza desde el Ayuntamiento de Huelva con eventos como unas Jornadas para profesionales y estudiantes sobre el impacto de las tecnologías; una gymkana sobre los derechos de la infancia abierta a la libre participación de entre seis y doce años; talleres de Parentalidad Positiva y Educación en Valores o distintas colaboraciones con el Festival de Cine", ha señalado.

Toda la programación ya está disponible para consultar y conocer las posibilidades y trámites de participación en el apartado de Servicios Sociales de la web municipal. En esta ocasión, se incluyen propuestas de Espacio 0, Asociación Alcores, El Patio del Amor, Cruz Roja Juventud, Les Buffons du Roi, Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva, Coideso, Colegio Maristas, Colegio Prácticas, Biblioteca Provincial de Huelva, Festival de Cine, Asociación Latinoamericana Huelva para todos, Platalea y el Consejo Municipal de Infancia de Huelva.

En relación a las actividades municipales, el jueves 20 de noviembre el Consejo Municipal de Infancia de Huelva, participará en el Pleno Infantil que se celebrará en el Parlamento Andaluz; además, a partir de las 09,30 horas, se desarrollará en el Edificio Municipal 'Gota de Leche' la jornada 'Impacto de las tecnologías de la relación, información, comunicación y ocio (Trico) en la infancia y adolescencia, destinada a profesionales y estudiantes, con entrada libre y gratuita con inscripción previa a través del correo cooperacion.social@huelva.es.

Ya por la tarde, 17,00 a 19,30 horas, se celebrará la Gymkana Derechos de la Infancia, para niños de seis a doce años en las Carpas de la Avenida de Andalucía, organizada desde el Consejo Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Huelva.

Por otro lado, continúan los días 3, 6, 10 y 17 de noviembre, de 17 a 19 horas la programación 'Ruta Joven' con talleres destinados a potenciar conductas saludables, a través de la educación emocional, habilidades sociales y una reflexión sobre las tecnologías, mitos en relación al alcohol, vapeadores, bebidas energéticas, destinados a menores de 11 a 18 años, divididos en dos grupos. Las sesiones se desarrollan en el Centro Municipal Los Rosales y para más información está disponible el teléfono 661421803.

Además continúan los días 4, 5, 11, 13, 18 y 20 de noviembre, de 17,30 a 19,30 horas los Talleres de Parentalidad Positiva para familias, disponibles tanto en el Centro Social de El Torrejón y como en el Cristina Pinedo. Asimismo, en colaboración con el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano se propone un año más, como actividad complementaria, la Ventana Cinéfila en su sexta edición. Se trata de un programa online y gratuito dirigido a la comunidad educativa, disponibles hasta el 30 de noviembre.

Para 2025, Ventana Cinéfila incluye, a través de la plataforma Filmin, 19 películas --entre largometrajes y cortometrajes, de autores internacionales--, accesibles exclusivamente para docentes de centros educativos. Además, se les proporciona material didáctico de apoyo para todas las etapas escolares (de 3 a 19 años). Las reservas para los códigos de visionado se pueden realizar a través del formulario de inscripción online, siendo el período de reserva hasta el 29 de noviembre y el período de visionado de las películas hasta al 30 de noviembre.

Además, ofrece las proyecciones de Primera Pantalla --cine infantil y juvenil-- que se realizarán del 17 al 21 de noviembre principalmente en el Palacio de Congresos (Casa Colón) y el Gran Teatro, con la posibilidad de una tercera sede en el recién inaugurado Espacio Santa Fe. Se trata de una programación presencial para Primera Pantalla que incluye guías didácticas de cada película disponibles en la web oficial días antes de las proyecciones.

También, el Ayuntamiento de Huelva pone en marcha las Escuelas Deportivas Municipales, que incluyen rugby, judo, ajedrez, fútbol playa, fútbol sala, marcha nórdica, patinaje o voleibol. Se trata de actividades gratuitas organizadas desde la Concejalía de Deportes con más información disponible en eeddmm.huelva@expgestiona.es o el teléfono 657536624.

OTRAS ACTIVIDADES

Los martes, 4 y 11 de noviembre, de 18 a 19,30 horas, en la sala infantil de la Biblioteca Provincial de Huelva se invita a un Cuentacuentos y taller de creación artística y literaria, don se recreará un Pop-Up del cuento de 'El Principito, impartido por Mariví Troy para niños de cinco a doce años. Requiere información previa a través del correo electrónico informacion.bp.hu.ctcd@juntadeandalucia.es o el teléfono 959650397.

El sábado 8 de noviembre, a las 12 horas, sesión de narración oral en la sala infantil de la Biblioteca Provincial de Huelva bajo el título 'Cuentos y Canciones en familia: Un fabuloso regalo', con Carmen Sara Floriano y Luis Guitarra para niños a partir de cuatro años y familias con entrada libre hasta completar aforo.

Del 10 de noviembre al 22 de diciembre, el Colegio Maristas organiza la Campaña Montagne, que incluye una recogida solidaria en beneficio del proyecto social con menores que el centro desarrolla en la Barriada de Pérez Cubillas desde hace más de 30 años. Participa todo el colegio y para más información están disponibles el teléfono 651663995 y la web www.maristashuelva.es.

El viernes 14 de noviembre, en dos sesiones de 17 a 17,30 y de 18 a 18,30 horas, la Biblioteca Provincial de Huelva organiza 'Bebecuentos' con Carmen Sara Floriano, para bebés de cero a 36 meses, junto a padres. Más información informacion.bp.hu.ctcd@juntadeandalucia.es y 959650397.

El sábado 15 de noviembre, a las 12,30 horas, Librería Baobad invita a un cuento familiar, cómico y musical, a cargo de Les Buffons du Roi. El lunes 17 de noviembre, a las 10,30 horas, la Asociación Alcores organiza un Café Coloquio para informar sobre el acogimiento familiar y la adopción en el edificio de la FOE. Una información que refuerza el jueves 20 de noviembre con una charla informativa online.

Los días 19, 20 y 21 de noviembre en horario escolar, Cruz Roja Juventud desarrollará la actividad 'Soy, eres, somos y tenemos derechos', para menores de seis a doce años, en el CEIP Manuel Siurot y el Centro de Educación Especial Aspapronias. Información en el teléfono 690 606 796 y el correo electrónico 'nuria.nevado@cruzroja.es' y el jueves 20 de noviembre, a las 10,00 horas, el Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva organiza un encuentro sobre derechos de la infancia y taller de juegos distintos centros de enseñanza. Información 'inmaculada.gonzalez@dedu.uhu.es'

El 21 de noviembre, de 17,00 a 19,00 horas, la Asociación Latinoamericana Huelva para todos y todas invita a un taller de Decoración de Galletas en su sede del Paseo Independencia 19. El sábado 29 de noviembre, a las 12 horas nueva propuesta de Cuentacuentos con 'El Sombrero Encuentado' en la sala Infantil de la Biblioteca Provincial con entrada libre hasta completar aforo.

Por último la Academia Espacio 0, en la calle Miguel Redondo, 16, bajo la tutela del profesor Antonio Suárez, ofrece clases del Aula Creativa, de lunes a viernes, de 17,00 a 19,00 horas para menores de cinco a once años. Más información en el teléfono 653 554 409; 'espaciocerogaleria@gmail.com' y 'espaciocerogaleria.es'.