El Ayuntamiento de Huelva acelera la retirada de kioscos abandonados y suma ya 17 demoliciones

Derribo de uno de los quioscos abandonados de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva avanza en la retirada de quioscos abandonados repartidos por distintos barrios de la ciudad, una intervención que ya ha permitido derribar diez estructuras durante 2026, más otras siete en 2025, desarrollando un plan municipal que contempla la eliminación de cerca de un centenar de construcciones en desuso.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, Mariló Ponce, ha destacado que "se sigue dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos, eliminando construcciones abandonadas que generan problemas de convivencia, inseguridad y accesibilidad en los barrios".

En este sentido, ha señalado que "el objetivo es evitar que estos espacios terminen convirtiéndose en "puntos de conflicto por ocupaciones irregulares, actos vandálicos o incluso actividades de venta ilegal, al tiempo que recuperamos acerados y zonas de paso para facilitar la movilidad de los peatones y algunos casos plazas de aparcamiento".

Ponce ha insistido en que "se trata de un trabajo constante y a largo plazo", ya que el Ayuntamiento dispone de un inventario de cerca de cien quioscos y construcciones similares que "deben ser retirados progresivamente, siempre siguiendo los procedimientos administrativos y técnicos necesarios".

Asimismo, ha recordado que "se actúa únicamente cuando se cuenta con todas las autorizaciones preceptivas, especialmente las emitidas por el Departamento de Patrimonio, siendo necesaria en determinados casos la colaboración y presencia de la Policía Local para garantizar el desarrollo seguro de los trabajos".

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos ha completado durante los primeros meses de 2026 la demolición de diez quioscos abandonados situados en diferentes puntos de la ciudad. En febrero se actuó en la avenida Nuevo Colombino, en nuevo Parque; en la plaza Molinos de Viento, junto al Centro Municipal Los Rosales; y en la plaza Quintero Báez, popularmente conocida como La Palmera.

Posteriormente, durante el mes de marzo, se llevaron a cabo los derribos de las estructuras ubicadas en la esquina de Patriarca San José con calle Los Pastores; en la Cruz de Mayo de la calle Canarias; y en la confluencia de las calles Puebla de Sanabria y Ecuador.

En abril se intervino en la avenida Cristóbal Colón, a petición de la Asociación de Vecinos El Ancla; mientras que durante el mes de mayo se han completado los trabajos en la plaza Alejandro Malaspina, en la calle Bayona de Galicia; en la calle Artesanos, frente a las instalaciones municipales de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos; y en la confluencia de las calles Rocinante y Amadís de Gaula.

PLAN DE ACTUACIÓN

Antes de proceder a cada demolición, los servicios municipales realizan las correspondientes comprobaciones técnicas y las desconexiones eléctricas o de cualquier otro suministro existente. Posteriormente se acomete el derribo de la estructura, la retirada de residuos y escombros y, finalmente, la reparación de la base y la reposición del acerado para devolver estos espacios al uso ciudadano en las mejores condiciones.

Las actuaciones más complejas de esta última fase se han desarrollado en los quioscos de La Palmera y El Ancla, debido a que se trataba de construcciones de fábrica, lo que ha requerido trabajos de demolición más especializados.

Este plan de eliminación de quioscos abandonados da continuidad a las actuaciones iniciadas en 2025, cuando el Ayuntamiento intervino en la calle Tesoro de Aliseda, en La Florida; la calle Vasco Núñez de Balboa, en Huerto Paco; la avenida Unión Europea, en Las Colonias; la avenida de Las Flores, en El Torrejón; la avenida de Las Palmeras, en Molino de la Vega; y el Parque San Francisco de Asís, en Pérez Cubillas.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en la recuperación del espacio público, atendiendo las demandas vecinales y mejorando la imagen urbana, la seguridad y la accesibilidad en todos los barrios de la ciudad.