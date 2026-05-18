El Ayuntamiento de Huelva activa un dispositivo especial con motivo de la salida de las hermandades rocieras

Archivo - Policía Local en una salida de la Hermandad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva activará un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la limpieza con motivo de la salida de las hermandades de la capital hacia El Rocío. Se trata de "garantizar la seguridad de peregrinos y ciudadanos" y "restaurar la normalidad en las calles nada más pasar la última carreta", desinfectando las calzadas y eliminando el olor característico que dejan a su paso los animales.

En cuanto a seguridad, los efectivos municipales de Policía Local, Bomberos y Protección Civil se ponen a disposición del Plan Romero liderado por la EMA, la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha indicado el Consistorio en una nota.

Para la salida de Emigrantes, desde la Policía Local estarán disponibles para el dispositivo rociero dos inspectores, un subinspector, tres oficiales y 52 agentes. La hermandad del Rocío de Huelva contará con dos inspectores, un subinspector y 58 agentes. Para el regreso a la capital de las dos hermandades, el miércoles 27 de mayo, el dispositivo de Policía Local estará integrado por un inspector, dos subinspectores, tres oficiales y 50 agentes.

En cuanto al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, SEIS Municipal, los efectivos de guardia habitual, unos 13 bomberos, se reforzarán con un Vehículo Bomba Urbana Rural equipado con cuatro efectivos que pernoctarán con las dos hermandades tanto a la ida, como a la vuelta.

Finalmente el dispositivo de Protección Civil estará activo del 21 al 27 de mayo, para cubrir tanto la ida, como la vuelta de las Hermandades, Contará con unos 30 voluntarios, que escoltarán a las filiales de Huelva y Emigrantes equipados con tres Vehículos de Intervención Rápida, con material para atender cualquier emergencia, una ambulancia de soporte vital básico y un vehículo de apoyo al transporte sanitario.

Todos estos vehículos estarán dotados de desfibriladores semiautomáticos, material de telecomunicaciones, señalización y extintores. Además, a efectos de coordinación, el 112 y el 061 estarán en permanente contacto para hacer frente a cualquier emergencia que se produzca.

En cifra, la caravana de la hermandad de Emigrantes está integrada por nueve carros tradicionales, seis carros cuadrados, cuatro enganches, 21 tractores, cuatro remolques y más de 20 vehículos, toda vez que el Ayuntamiento ha indicado que no se puede conocer la previsión de la caballería y peregrinos a pie porque no requiere inscripción.

En cuanto a la caravana de la Hermandad de Huelva está integrada por 54 carros tradicionales; cuatro carros cuadrados; diez jardineras; 14 tractores; 19 reuniones de peregrinos a pie; 76 vehículos de apoyo --todo terrenos y furgonetas--; así como un número indeterminado de peregrinos a caballo y a pie que no se inscriben, pero que según la media de años anteriores se pueden estimar en torno a mil peregrinos a caballo y 6.000 peregrinos a pie.

Por otro lado, el dispositivo de limpieza está integrado por una quincena de operarios, con cuatro barredoras, dos cisternas baldeadoras llenas de agua con desinfectante y un furgón de apoyo, que acompañarán a las hermandades onubenses hasta la salida de la capital.

RECOMENDACIONES

En los días de salida de las filiales, se recomienda mantener una distancia de seguridad prudencial con los carros y tractores y evitar cruzar entre los animales. Mientras se camina, se ruega facilitar siempre el paso a los vehículos de emergencia y no separarse del grueso de la comitiva. En caso de pérdida, se recomienda localizar los puntos de control o llamar al 112.

Con respecto a la atención a las rozaduras y esfuerzo físico excesivo, en ambas Hermandades Protección Civil estará para atender cualquier emergencia en los puntos móviles de atención.

Además, en el camino está terminantemente prohibido arrojar colillas o cerillas al tratarse de un entorno altamente inflamable en estas fechas. Para los peregrinos a pie se recomienda beber agua de forma constante, incluso sin tener sed; usar ropa ligera, sombreros y protección solar de un factor alto.

Los conductores que van a moverse en coche estos días, se solicita "respeto" a los cortes de calle y "seguir estrictamente" el itinerario oficial para evitar embotellamiento.

Asimismo, se recuerda que arrojar vidrios o basura puede generar combustión espontánea. El efecto lupa podría provocar un incendio, por lo que solo se podrá cocinar en las zonas específicamente habilitadas y señalizadas por el Plan Romero. Además, se debe asegurar que los tractores y generadores tengan matachispas.

RECORRIDO DE EMIGRANTES

La Hermandad de Emigrantes saldrá de su capilla, situada en el paseo de Las Glorietas a las 08,30 horas y realizará paradas en la Jefatura de la Policía Local y en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, tras lo que seguirá su camino por el paseo de las Palmeras y las avenidas Costa de la Luz y Cristóbal Colón.

Se prevé que a las 09,00 horas aproximadamente llegue a calle Guadalcanal, con parada en el Cuartel Guardia Civil, para seguir adelante hasta el paseo de la Independencia, con parada en la Catedral, tras lo que continuará por calle San José para llegar a las 09,30 horas a la calle Puerto, con las típicas paradas en Casa Venancio, el Colegio Santo Ángel y el Colegio Esclavas. Continuará su camino por la plaza Quintero Báez --plaza de La Palmera-- calle Palos de la Frontera y Arcipreste Manuel González García.

A las 10,00 horas, aproximadamente, se prevé su paso por la plaza de la Constitución, con parada en el Ayuntamiento, tras lo que continuará el camino por avenida Martín Alonso Pinzón y la plaza del Punto --con parada en el monumento Virgen del Rocío--. La comitiva continuará su camino por la avenida de Italia, calle Niña, pasando por las Hermanitas de la Cruz, calles Garci-Fernández y Pinta y avenida de Italia. Sobre las 11,00 horas se prevé el paso por la avenida de la Ría.

Al llegar a este punto la hermandad se divide en dos, de forma que la caballería, el Simpecado y los peregrinos continúan por la calle Víctor Fuentes Casas, la calle Sanlúcar de Barrameda --con parada en la Delegación de la Junta y en la Comandancia de Marina, a la que se prevé que llegue a las 11,30 horas.

El resto de la hermandad, desde el carro tradicional número 1 continúa recta por la avenida de la Ría y la del Decano, de forma que el carro número 1 se detendrá en la rotonda del monumento de Súper Hugo 44 y se quedará parada para agrupar de nuevo a toda la hermanad y continuar su camino por la avenida Francisco Montenegro. A las 12,00 horas realizará el rezo del Ángelus en los alrededores del Estadio Nuevo Colombino y a las 16,30/17,00 horas se espera su llegada a la Suelta para comer y a las 21,00 horas a Tres Rayas para la pernocta.

RECORRIDO DE LA HERMANDAD DE HUELVA

La Hermandad de Huelva celebrará el jueves, 21, de mayo, a las 07,30 horas la Misa de Romeros y a las 09,00h saldrá desde la Casa de Hermandad para llegar a las 09,30 a la Iglesia del Rocío y a las 09,45 a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A las 10,10 horas se prevé su llegada al monumento a la Virgen del Rocío, en el Punto.

A las 10,30 horas, la hermandad prevé llegar al convento de las Hermanas de la Cruz y a las 10,35 a la antigua estación de tren, desde donde continuará su camino para llegar a las 10,55 horas a la Delegación de la Junta. A las 11,10 horas llegará a la Comandancia de Marina y, sobre las 12,20 a la Punta del Sebo.

Sobre las 13,10 horas llegará a Electroquímica Onubense --antigua Aragonesas-- y a las 15,10 a la base Militar El Picacho, tras lo que a las 15,30 llegará a las Posadillas para realizar el Sesteo, desde donde saldrá a las 17,30 horas para continuar el camino hasta las 19,30 horas, cuando se prevé su llegada a la Matilla para la Pernocta y a las 00,00 horas realizará el rezo del Rosario.