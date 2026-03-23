Ayuntamiento de Huelva asegura que están "muy avanzadas" las gestiones para adquirir los cabezos de San Pedro y La Joya

Archivo - El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha señalado este lunes que los procesos puestos en marcha para la adquisición del cabezo de San Pedro como la expropiación del cabezo de la Joya están "muy avanzados" y la finalización de ambas gestiones "coincidirán en el tiempo".

A pregunta de los periodistas, el teniente de alcaldesa ha señalado que durante el acto de entrega de las medallas de Huelva, la primera edil, Pilar Miranda, anunció el proceso en marcha para adquirir el cabezo de San Pedro, por lo que están en "negociación con la familia propietaria de los terrenos".

"Se están dando los pasos por parte de Patrimonio para adquirir todo ese terreno, con el objeto de constituir allí un centro de recepción y poner en valor todos los restos, así como poder disfrutar en un futuro también de la reconstrucción del castillo de Huelva, así como todos los restos que allí", ha explicado.

De este modo, ha señalado que "prácticamente se ha alcanzado un consenso", por parte del Ayuntamiento con los propietarios de los terrenos del cabezo San pedro y "están dando los pasos administrativos para que esto pueda cerrarse, pueda firmarse cuánto antes", algo que ha asegurado que "será inminente".

"Así que es una gran noticia porque están muy adelantados estos acuerdos y se trata simplemente de dar por finalizado el procedimiento administrativo que dará lugar a la firma del acuerdo y a la adquisición por parte del Ayuntamiento de esos terrenos y de esos bienes", ha abundado.

De este modo, ha subrayado que la intención es "hacer los trámites oportunos con Cultura para preservar los restos, hacer los estudios necesarios y poner en valor el mayor yacimiento de restos arqueológicos que tiene la ciudad de Huelva, donde se conservan vestigios de la muralla y del castillo de la ciudad".

En sentido, Arias ha indicado que "todavía se encuentra en el proceso de negociación, aunque se ha llegado a un acuerdo, todavía no está el expediente administrativo", toda vez que la intención es "hacer los estudios y que los expertos digan qué es lo mejor que se puede hacer allí".

"La intención del Ayuntamiento es que puedan ser expuestos, disfrutados, preservados y estudiados. Por ello, hay que ver todas las opciones que los expertos en esa materia nos aconsejen para que pueda ser un atractivo turístico y, sobre todo, para que los onubenses nos sintamos orgullosos de nuestro pasado que está ahí enterrado", ha abundado.

Asimismo, ha señalado que también están "muy avanzadas" las gestiones para la expropiación de los terrenos del cabezo de la Joya, y "prácticamente van a coincidir en el tiempo esas dos adquisiciones, la del Cabezo de la Joya y la del Cabezo de San Pedro".

En este sentido, en materia económica, la relación de bienes y la valoración que se ha hecho del cabezo de la Joya está "en torno a once millones de euros" y la intención es "prácticamente hacerlo todo por permuta de terreno, es decir, para cambiar esos terrenos por otros y que el Ayuntamiento no tenga que desembolsar una cuantía económica".

Asimismo, ha explicado que son procesos diferentes los llevados a cabo en los dos cabezos porque con el de La Joya "se viene de un proyecto fallido urbanístico con una sentencia judicial" y en que el Ayuntamiento "tenía que actuar". "Es decir, cabía la posibilidad de dejar ese terreno perpetuamente sin una solución urbanística, pero el Ayuntamiento optó por declararlo de interés general para hacer esa expropiación forzosa, una figura a la que nos podemos acoger cuando hay un interés patrimonial y cultural", ha abundado.

Por otro lado, el caso del cabezo de San Pedro es "una situación completamente diferente", porque "se trata de una familia propietaria donde no hay un proyecto urbanístico", sino "una expropiación que ya se hizo en su día, que no se ejerció y que el Ayuntamiento tenía que mover ficha en cuanto si expropiaba o no".

"En definitiva, dos grandes noticias y que suponen un esfuerzo importante por parte de este Ayuntamiento, ya que estamos hablando de grandes inversiones, afortunadamente, gracias a la gestión económica y urbanística que se está haciendo, vamos a poder cerrar esos dos acuerdos", ha comentado.