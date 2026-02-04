El Ayuntamiento de Huelva desaloja Peguerillas de froma preventiva por el aumento del caudal del río Odiel

Cartel de información del Ayuntamiento de Huelva sobre el desalojo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha confirmado que se va a proceder al desalojo preventivo de los vecinos de la zona de Peguerillas --entre Huelva capital y Gibraleón-- debido al aumento del caudal del Odiel por las lluvias torrenciales que está dejando la borrasca Leonardo en la provincia.

De este modo, aunque aún no ha trascendido el número de afectados por el desalojo, desde el Consistorio subraya que se les ha garantizado alojamiento en la capital mientras estén fuera de sus viviendas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han rogado a toda la ciudadanía "máxima precaución", así como "seguir las indicaciones de las autoridades". El Consistorio onubense activó su Plan de Emergencias Municipal a las 20,00 horas del martes después de que la Junta informara de la activación de un dispositivo especial de respuesta para prevenir los efectos del temporal que recorrerá toda Andalucía.

El dispositivo especial está integrado por Policía Local, Bomberos, Aguas de Huelva, Infraestructuras y servicios de emergencias y ha estado estará durante toda la noche para atender las incidencias. Además, están en preaviso y disponibles para ser movilizados en caso de necesidad todos los recursos municipales.

El Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, alejarse de los cauces de ríos y las zonas arboladas así como retirar de ventanas, terrazas y balcones todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento. En el caso de inundaciones en garajes es recomendable no entrar en ellos a sacar los coches.

Además, se recomienda seguir las informaciones emitidas por los canales oficiales de las distintas administraciones públicas. En caso de novedades, serán notificadas por estos cauces.