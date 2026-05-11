El Ayuntamiento de Huelva llevará a Pleno una moción para exigir "más recursos" para Policía Nacional y Guardia Civil

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción de la capital onubense. - María José López - Europa Press

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha avanzado este lunes que elevarán al próximo Pleno una moción para exigir al Gobierno de España el "incremento de efectivos" de Policía Nacional y Guardia Civil en Huelva, así como "un refuerzo de medios materiales y humanos para combatir el narcotráfico".

En este sentido, en rueda de prensa, Arias ha comenzado su comparecencia trasladando "el más sentido pésame" del Ayuntamiento de Huelva a las familias de Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles fallecidos recientemente en acto de servicio.

"Lo queremos hacer públicamente, de manera institucional, y que toda la Guardia Civil sienta nuestro apoyo institucional, nuestro apoyo personal, así como todos los familiares y amigos de las víctimas de ese trágico suceso. Dos héroes que dieron la vida por todos nosotros, por protegernos y defendernos de una lacra que cada día nos golpea con más fuerza como es el narcotráfico y a la que hay que decir que le vamos a ganar la batalla", ha abundado

Arias ha mostrado el apoyo del Consistorio a la Guardia Civil y al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando "la labor diaria que realizan para garantizar la seguridad y la protección de todos los ciudadanos".

En este contexto, el portavoz municipal ha anunciado que el equipo de Gobierno elevará al próximo Pleno una moción para exigir al Gobierno de España "el incremento de efectivos" de Policía Nacional y Guardia Civil en Huelva, así como "un refuerzo de medios materiales y humanos para combatir el narcotráfico".

La iniciativa también reclamará el reconocimiento de la labor de los cuerpos de seguridad como profesión de riesgo y el endurecimiento de las medidas contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Una moción, "en la que esperamos el apoyo unánime de todos los grupos políticos a una petición que busca proteger a quienes cada día se juegan la vida por todos nosotros", ha concluido Arias.

Al respecto, el concejal ha manifestado que el pasado sábado Huelva se despidió de "dos valientes que tuvieron que enfrentarse sin medios y absolutamente desprotegidos, también legalmente, a delincuentes que campan a sus anchas" y "entre la dejadez de un Gobierno y la negligencia de sus ministros, un Gobierno que se le llena la boca de hablar de la defensa de lo público con cinismo e hipocresía y cuando lo tienen que demostrar no lo hacen".

"Por ello, cómo pueden hablar de defensa de servicios públicos cuando abandonan a quienes se ocupan de nuestra seguridad, a quienes defienden todos los días nuestros derechos y libertades", ha abundado.

Además, ha indicado que el fallecimiento de los dos guardias civiles "no es un caso aislado", es "la realidad que viven a diario los agentes y que crece día a día", de hecho y "hace menos de dos años, se cobró la vida de unos compañeros en Barbate". "Los que nos protegen, están desprotegidos. Y aquellos a los que perseguimos están en libertad y se ríen de los guardias civiles", ha añadido.

Por ello, Arias ha preguntado al Gobierno si "la vida de un narco vale más que la vida de un guardia civil", por ello, ha insistido en que el cuerpo "necesita sentir el apoyo del Gobierno y necesita sentir que sus vidas le importan m que las de los narcotraficantes".

"El narcotráfico, como ustedes saben, ya se ha convertido en un gravísimo problema en nuestras costas, en las de Huelva, en los últimos años como consecuencia de la dejadez de un Gobierno que no pone los recursos necesarios para combatirlo. Y esto no se trata de una cuestión política, de una formación política. Es la realidad que se denuncian por parte de la Guardia Civil, de la Vigilancia Aduanera, de la Fiscalía Antidroga y de todos los sindicatos policiales, quienes avisan sobre la insuficiencia de recursos frente al auge del narcotráfico en nuestras costas".

Al respecto, ha subrayado que la ciudad "también sufre el abandono del Gobierno y de la nefasta gestión de la subdelegación del Gobierno con episodios de tiroteos, con persecuciones por nuestras calles o incluso con desembarco de alijos en las playas frente a los ojos de los bañistas con absoluta impunidad de aquellos que realizan estas tareas".

Por otro lado, ha criticado que durante el funeral de los dos guardias civiles "no hubiera presencia de ningún representante del Gobierno de Pedro Sánchez". "Ni un solo ministro tuvo la vergüenza o la decencia de dar la cara. No tiene ninguna justificación no estar aquel día y aquel momento en Huelva. Esto supone un nuevo insulto no solo a la Guardia Civil y a sus familias, sino a toda Huelva, ante lo que no nos vamos a quedar callados", ha remarcado.

De este modo, ha señalado que espera contar con el apoyo unánime de todos los grupos representados en el Pleno con la moción. "Queremos que sea así por Germán y por Jerónimo, y por todos los valientes que cada día se juegan la vida por nosotros. Estaremos siempre al lado de la Guardia Civil y de aquellos que nos protegen", ha concluido.